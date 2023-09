Trong phim Biệt dược đen đang phát sóng trên VTV3, diễn viên Bảo Anh vào vai Tuyển, đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Trong tập phim mới phát sóng, khi Tuyển vì công việc mà quên sinh nhật con, nam diễn viên chia sẻ rằng vai diễn này không còn là một nhân vật trong kịch bản mà nó chính là 1 phần của cuộc đời và con người mình. Bởi câu nói của Tuyển với con gái trên phim cũng là câu mà 10 năm nay ngày nào anh cũng nói với con gái ngoài đời. Đó là: "Bố yêu thương công chúa của bố nhất, nhất, nhất trên đời!".

Bảo Anh trong phim 'Biệt dược đen'.

Đây là năm thứ 16 Bảo Anh vào vai công an trên phim truyền hình. Nam diễn viên nói trong chương trình VTV Kết nối: "Lâu lắm tôi mới quay trở lại với phim hình sự, các vai công an trước không chuyên về mảng hình sự hay phá án lớn như thế này. Biệt dược đen có đề tài khá mới mẻ, nói về đời sống của thanh niên bây giờ. Tôi vào vai một chiến sĩ công an kỳ cựu, khá lớn tuổi".

Anh nói, để làm mới vai diễn công an không dễ như dạng vai khác bởi đây là nhân vật đặc thù bởi ngoại hình, tác phong nhìn bên ngoài là ra ngay công an, mọi thứ phải chỉn chu, cứng rắn, mạnh mẽ, ngay cả kiểu tóc. Vì thế, 16 năm nay khi đã vào vai công an, Bảo Anh chỉ để duy nhất một kiểu tóc để phù hợp với nhân vật.

"Cái tôi làm mới trong vai diễn công an này là chiều sâu của nội tâm, những cái mình trải qua khi còn trẻ cho đến khi có tuổi rồi. Chiều sâu của con người tôi sẽ đi vào chiều sâu vai diễn, đó là cái khác duy nhất tôi muốn làm", Bảo Anh tâm sự.

Nhiều kinh nghiệm đóng vai công an có vô tình tạo áp lực khi vào vai này trong 'Biệt dược đen'? Trước câu hỏi này, Bảo Anh trả lời: "Từ vai đầu tiên khi đóng là chiến sĩ công an trẻ mang hàm Trung úy đến giờ là hàm Thượng tá kỳ cựu thì các nhân vật của tôi vẫn rất máu lửa, xông xáo.

Điểm khó nhất là nội tâm nhân vật, vừa phải cứng rắn, mạnh mẽ nhưng không được cho cảm xúc bên ngoài tác động vào công việc. Đó là khó khăn khi diễn bởi tôi phải kiềm chế cảm xúc chứ không thể bộc lộ ra rõ ràng như các vai diễn khác mà phải kìm nén bên trong".

Nói về diễn biến tiếp theo của Biệt dược đen, Bảo Anh tiết lộ: "Phim này có nhiều vụ án liên đới với nhau, những án nhỏ khi điều tra đã mở rộng thành án lớn hơn, tình tiết phim sau này càng thú vị và cuốn hút".

Biệt dược đen hiện đang phát sóng trên VTV3 vào 21h40 thứ 2, 3, 4 hàng tuần.