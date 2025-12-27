Thông tin từ Khu Công viên phần mềm Quang Trung – QTSC, vào chiều ngày 26/12, Công an TP.HCM đã phối hợp với QTSC tổ chức tổng kết chương trình “Tập huấn và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM".

Diễn ra trong 5 ngày liên tục, từ ngày 22/12/2025 đến ngày 26/12/2025, chương trình còn có sự phối hợp của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - Chi hội phía Nam và Công ty cổ phần Công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam - NCS, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu.

Chương trình “Tập huấn và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM" do Công an TP.HCM chủ trì tổ chức.

Diễn tập thực chiến lần này được triển khai theo mô hình kết nối trực tuyến đồng thời tại 3 điểm cầu TP.HCM - Bình Dương - Vũng Tàu, được đánh giá là một trong những hoạt động diễn tập an toàn, an ninh mạng có quy mô lớn và mức độ thực chiến cao tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Có mục tiêu được chọn là “Hệ thống Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TP.HCM”, diễn tập quy tụ 40 chuyên gia, kỹ sư an toàn thông tin giàu kinh nghiệm tham gia ở cả 2 vai trò tấn công (Red Team) và phòng thủ (Blue Team). Các đội Red Team đã sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, mô phỏng sát với các kịch bản tấn công thực tế, qua đó phát hiện, khai thác và chỉ ra những điểm yếu, lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống.

Trong khi đó, các đội Blue Team duy trì trạng thái giám sát liên tục, chủ động phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và phối hợp hiệu quả trong xử lý các tình huống phát sinh khi bị tấn công, qua đó góp phần bảo đảm hệ thống được vận hành an toàn và ổn định.

Qua diễn tập, khả năng phát hiện và ứng phó sự cố của đội ngũ kỹ thuật đã được nâng cao; mức độ hiệu quả của mô hình phòng thủ đa lớp được đánh giá rõ ràng; đồng thời, cũng xác định được những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về quy trình, công nghệ và tổ chức nhân sự trong thời gian tới.

Diễn ra song song chương trình diễn tập thực chiến, để góp phần tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng ứng phó sự cố từ cấp cơ sở, Công an TP.HCM còn phối hợp với NCA triển khai chương trình đào tạo, tập huấn về ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hơn 1000 nhân sự không chuyên trách CNTT tại 168 địa phương theo hình thức trực tiếp tại 3 hội trường tập trung và gián tiếp qua truyền hình trực tuyến đến các địa phương.

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn trao đổi với các học viên tham gia khóa tập huấn về chủ đề "Ứng cứu sự cố: Thực trạng - Bài học - Hành động".

Chia sẻ với các học viên dự khóa đào tạo tập huấn, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty NCS, Trưởng ban Công nghệ của NCA đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng, hệ thống sao lưu dữ liệu cũng như tầm quan trọng của công tác ứng cứu sự cố.

“Ứng cứu sự cố giúp giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra tấn công; bảo vệ dữ liệu và duy trì hoạt động liên tục; hỗ trợ điều tra, truy vết và xử lý pháp lý; đồng thời nâng cao uy tín và năng lực phòng thủ. Ứng cứu sự cố không chỉ là công nghệ, mà phải triển khai đồng bộ cả 3 yếu tố: con người - quy trình - công nghệ”, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn thông tin.