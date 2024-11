Ra mắt vào tháng 01/2021, Cake by VPBank là ngân hàng thuần số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn trình hoạt động ngân hàng theo định hướng “Next GenAI Bank”. Tại Việt Nam, Cake là ngân hàng số duy nhất đạt chuẩn ISO/IEC 30107-3 về sinh trắc học khuôn mặt, Cake cũng đạt chuẩn cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán - PCI DSS 4.0 level 1. Riêng năm 2024, Cake giành chiến thắng quan trọng về công nghệ tại các giải thưởng lớn như: “Ngân hàng AI tốt nhất” tại The Asian Banker award; “Rising Star” tại Euromoney for Excellent. Trong nước, Cake là “Ngân hàng công nghệ của năm” tại Better Choice award.