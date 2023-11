Lonely Planet

Với ấn phẩm đầu tiên xuất bản năm 1973 mang tên 'Across Asia on the Cheap' (Đi khắp châu Á giá rẻ), Lonely Planet được mệnh danh là 'đế chế' phát hành những cẩm nang sách du lịch thành công nhất trên thế giới. Với hơn 145 triệu quyển cẩm nang đã được bán ra, biết bao thế hệ khách du lịch suốt nhiều năm qua đã ra sức 'ngấu nghiến' những lời khuyên thực tế và bổ ích của Lonely Planet.