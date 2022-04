Camera giám sát, nhân viên kiểm soát quá tải vẫn nhận tiền 'làm luật' cho xe thông chốt

Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can thứ 6 vì thu tiền “làm luật” xe quá khổ, quá tải trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Văn Neo (SN 1994, trú xã Tân Hợp, huyện Văn Yên) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được thực hiện hôm 20/4.

Đặng Văn Neo là ca trưởng thu phí tại Trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ tháng 1/2022.

Trước đó, Công an huyện Văn Yên cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 nhân viên trạm thu phí nút giao IC14 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai về hành vi tương tự.

Các nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Hưng - Đội trưởng; 4 đối tượng còn lại đều là nhân viên trạm kiểm soát thu phí gồm: Hoàng Ngọc Khuê, Nguyễn Hữu Tuấn Anh, Vũ Văn Hòa và Phạm Minh Thiện.

Đặng Văn Neo tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái )

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó TGĐ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đây là vụ việc xảy ra ngoài phạm vi trạm thu phí. Vụ việc được phát hiện khi nhân viên trực ca tại trạm thu phí nút giao IC 14 kiên quyết từ chối cho xe quá khổ đi vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngay khi bị từ chối phục vụ tài xế đã dừng xe 5 tiếng tại trạm thu phí gây cản trở giao thông. Trước thực tế này Tổ giám sát và nhận viên KSTT tại nút giao IC14 mời công an huyện tới để xử lý.

Công an huyện Văn Yên đã mời tài xế đánh xe ra để cho các xe khác lưu thông qua trạm. Do lái xe có hành vi chống chế, gây mất trật tự công cộng nên công an đã yêu cầu lái xe về trụ sở làm việc.

Trong quá trình làm việc với công an, lái xe chở quá khổ có khai nhân viên KSTT có nhận tiền của lái xe ở bên ngoài phạm vi đường cao tốc. Do vậy qua thu thập chứng cứ công an đã truy tố, bắt tạm giam những người liên quan gồm đội trưởng đội KSTT và 5 nhân viên khác.

Kiên quyết xử lý cán bộ có hành vi tiêu cực

Ông Nguyễn Văn Nhi cho biết, đây là vụ việc đầu tiên nhân viên KSTT trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai có hành vi tiêu cực bị công an phát hiện. Còn việc các đối tượng ở ngoài lợi dụng danh nghĩa nhân viên các đơn vị thực hiện KSTT để bảo kê xe quá tải không phải không có, nhưng việc đó xảy ra ở ngoài phạm vi quản lý nên VEC không thể phát hiện, xử lý.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý cán bộ có hành vi tiêu cực, do vậy đã yêu cầu tất cả các nhân viên thực hiện công tác thu phí, KSTT, vận hành trên tuyến phải ký cam kết không tiêu cực, kiên quyết đấu tranh tiêu cực. Tất cả các nhân viên đều ký cam kết khi ký hợp đồng lao động”, ông Nhi thông tin.

Phó TGĐ VEC cũng cho hay, việc KSTT trên các tuyến đường do VEC quản lý hiện nay được giám sát chặt chẽ qua camera giám sát. Tất cả xe qua trạm thu phí vào cao tốc đều được camera ghi hình 100%, Dữ liệu được lưu giữ thời hạn 5 năm.

Lãnh đạo VEC cũng thông tin thêm, nhân viên KSTT ở trạm thu phí trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là vị trí nhạy cảm. Do vậy, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị vận hành thường xuyên phải luân chuyển, không được bố trí làm tại một vị trí quá lâu dễ bị tác động dẫn đến mắc ngoặc, tiêu cực.

Thực tế trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra việc xã hội tìm cách mắc ngoặc với nhân viên KSTT bị từ chối nên các đối tượng đuổi đánh nhân viên tại trạm thu phí.

Thậm chí có đối tượng xã hội bên ngoài bảo kê xe quá tải, không thoả thuận được nhân viên KSTT cho xe quá khổ, quá tải đi qua nên đã có hành vi đe doạ, gây sức ép với cán bộ làm nhiệm vụ trên tuyến.

Vũ Điệp