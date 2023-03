Ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Khánh Duy (31 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi) và Nguyễn Sơn Trung (39 tuổi, cùng ngụ xã Đức Mỹ) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ".

Công an làm việc với bị can Duy. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 21/2, Tổ tuần tra Công an huyện Càng Long đi làm nhiệm vụ trên sông Cổ Chiên, khi đến đoạn thủy phận ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, phát hiện có 1 ghe gỗ do bị can Duy điều khiển có dấu hiệu nghi vấn khai thác cát sông trái phép nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, bị can Duy không chấp hành mà lái ghe bỏ chạy vào đất liền. Lực lượng công an mời bị can Duy làm việc, song người đàn ông này không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy, sau đó té ngã.

Bị can Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh

Công an làm việc với bị can Trung. Ảnh: Công an Trà Vinh

Thời điểm này, bị can Tùng (người quen của Duy) thấy Duy té ngã nên dùng lời lẽ thô tục, chửi bới, xúc phạm lực lượng công an. Bị can Tùng còn xông vào đánh anh N.V.T. (cán bộ Công an huyện Càng Long) nhưng được mọi người can ngăn.

Khi này, Nguyễn Sơn Trung ở gần đó bị kích động từ việc Tùng, Duy hô “công an đánh dân” nên lao tới chửi bới, xông vào đánh anh T.

Lúc này, có một đối tượng dùng vật cứng (nghi là đá xây dựng) ném vào đầu anh T. gây thương tích, phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu.