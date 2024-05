Video các VĐV đầu tiên test đường "Hành trình về Làng Sen 2024":

Test đường chạy là một trong những hạng mục quan trọng ở bất cứ giải chạy nào. Trong lần đầu tổ chức trên quê hương Bác, "Hành trình về Làng Sen 2024" dù có thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe với một giải chạy marathon.

Ở khâu test đường, đội ngũ tổ chức dày công tiến hành từ việc đo đạc độ dốc, bề mặt đường, đến việc kiểm tra an toàn giao thông, trạm nước, y tế... Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho tất cả các VĐV tham gia, mỗi con đường được test đều phải qua nhiều lần kiểm tra và đánh giá.

Các VĐV cự ky 42,195km xuất phát từ 3h00 ngày 9/6

Với mong muốn tạo ra một hành trình đầy hấp dẫn và thách thức, BTC lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc chọn lựa con đường phù hợp, đến việc thiết kế bản đồ đường chạy. Mỗi đoạn đường đều được xem xét cẩn thận để đảm bảo vừa đủ thách thức nhưng cũng đủ an toàn cho các VĐV.

Đường chạy rất đẹp, đặc biệt là ở Làng Sen. Các VĐV cự ly marathon có điểm xuất phát từ chính quê cha của Người, sau đó chạy vòng qua khu mộ bà Hoàng Thị Loan, chạy qua trục chính của trung tâm thành phố là đại lộ Lê Nin, sau đó về trục đẹp nhất hiện nay của tỉnh Nghệ An là đại lộ Vinh - Cửa Lò. Đây là trục đường thẳng tắp, thoáng, các VĐV có thể tận dụng để tăng tốc độ. Khi về đến địa phận Cửa Lò, các VĐV được chạy dọc bờ biển và ra cửa Hội, sau đó vòng về đích ở trung tâm thị xã Cửa Lò.

"Ngay từ đầu khi tham mưu cho tỉnh, chúng tôi đề xuất rằng đã là “Hành trình về Làng Sen” thì các VĐV phải được về Làng Sen. Đó là địa danh mà ai cũng muốn đến. Đây chính là điểm nhấn của của giải đấu.

Đất nước Việt Nam có nhiều điểm đến, nhưng nói về Nghệ An thì chắc chắn ai cũng muốn về quê Bác. Cũng giống như khi mọi người tới Thủ đô Hà Nội sẽ đến quảng trường Ba Đình, thăm Lăng Bác.

Quá trình test đường và chuẩn bị cho sự kiện diễn ra không mệt mỏi, với sự quan tâm và sự chuyên nghiệp từ toàn bộ đội ngũ

Các VĐV được xuất phát từ chính Làng Sen, quê của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác được sinh ra và lớn lên. Trên hành trình, các VĐV được trải qua từ quê cha, đi theo bước chân của Người", Giám đốc đường chạy giải marathon “Hành trình về Làng Sen 2024” Lê Hồng Phương chia sẻ.

Về công tác hậu cần cho giải, ông Phương cho biết đường chạy được bố trí dày đặc các trạm nước. Những trạm nước cách nhau tối đa 2,3km, và gần nhất trung bình là 1,5km ở chặng cuối. Ở trạm nước, các VĐV được cung cấp tất cả những hỗ trợ về nước, điện giải, hoa quả, và đặc biệt là đều có tổ y tế cố định.

Ngoài ra, vấn đề an toàn giao thông, an ninh cũng rất quan trọng. Tất cả các phương án đảm bảo an ninh cho đường chạy, BTC đã tham mưu cho công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.