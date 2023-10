Khánh Hòa:

Ngày 6/10, Hội thảo với chủ đề “Đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số” do UBND tỉnh và Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã đưa ra các giải pháp chuyển đổi số và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số.

Thượng tá Cao Việt Hùng - Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.N.

Tại hội thảo, thượng tá Cao Việt Hùng, Phó Trưởng phòng 4 - Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An), đã giới thiệu các xu hướng tội phạm đánh cắp dữ liệu hiện nay. Theo ông Hùng, trong năm 2022, Việt Nam hứng chịu gần 42 triệu vụ tấn công trực tuyến, có 57.000 vụ tấn công ransomware (mã độc tống tiền) được phát hiện và ngăn chặn, nhưng vẫn có hơn 14.500 máy chủ bị nhiễm mã độc ransomware.

Theo ông Hùng, hiện nay, xu thế tội phạm đánh cắp dữ liệu đang diễn ra phổ biến và có các vụ tấn công IoT (mạng lưới vạn vật kết nối Internet). Bên cạnh đó, vẫn còn hơn 180.000 máy tính trong các cơ quan, tổ chức bị nhiễm mã độc APT (các quá trình tấn công hệ thống máy tính bí mật và liên tục), thiệt hại do hoạt động tấn công mạng, mã độc là 21,2 nghìn tỷ đồng.

Ông Hùng cho rằng cần tăng cường an ninh, bảo mật hệ thống thông tin, phòng chống mã độc, mua bán dữ liệu khách hàng đảm bảo an toàn.

Chuyên gia cảnh báo người dân tránh lừa đảo trên không gian mạng

Ông Nguyễn Phú Lương - Phó Trưởng phòng Giám sát an toàn thông tin, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin) đã cảnh báo những hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay. Cụ thể, ba hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay là giả mạo website, lừa đảo chiếm đoạt bằng đường link/file nén và lừa đảo thẻ tín dụng, chiếm đoạt tài sản thông qua mã QR.

Ông Nguyễn Phú Lương - Phó Trưởng phòng giám sát an toàn thông tin Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin). Ảnh: X.N.

Các chuyên gia của Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác, lưu ý để tránh bị lừa đảo. Chẳng hạn, tên các trang web giả thường sử dụng những đuôi lạ như .cc, .xyz, .tk, .tv…, người dùng không truy cập các đường link lạ. Bên cạnh đó, các mã QR code được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội, email hay các nền tảng khác cần chú ý cẩn trọng khi sử dụng.

Khách tham gia tìm hiểu về các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số. Ảnh: X.N.

Ngoài các thực trạng trên, Cục An toàn thông tin đã giới thiệu các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong không gian mạng và đưa ra hướng đảm bảo an toàn trong không gian mạng khi chuyển đổi số. Đồng thời, Cục đã triển khai hệ thống giám sát phát hiện các tên miền độc hại để ngăn chặn sớm trước khi các tên miền này được sử dụng trong các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.