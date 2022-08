Căn hộ EHome giá 1 tỷ ‘khuấy động’ thị trường Long An

Phối cảnh EHome Southgate tọa lạc ngay vị trí cửa ngõ khu đô thị tích hợp Waterpoint

Dòng căn hộ vừa túi tiền đột phá thị trường

Lâu nay, đất nền và nhà liền thổ là hai dòng sản phẩm chủ lực tại thị trường Long An. Tuy nhiên, giá nhà, đất hiện nay đang tạo mặt bằng mới khiến nhiều người lao động khó với tới. Vì thế, chính quyền Long An đang rất quan tâm và thu hút doanh nghiệp phát triển các dự án căn hộ với mức giá hợp lý, bổ sung chọn lựa cho những người đang có nhu cầu chỗ ở bức thiết.

Tiên phong tham gia phát triển phân khúc sản phẩm này tại Long An là Nam Long - nhà phát triển bất động sản tích hợp với kinh nghiệm 30 năm dẫn đầu mảng affordable housing khi giới thiệu ra thị trường dự án EHome Southgate có diện tích 4,5ha nằm trong phân khu Southgate, cửa ngõ khu đô thị tích hợp Waterpoint quy mô lên đến 355ha.

Theo quy hoạch, dự án EHome Southgate gồm 7 block cao 12 tầng, cung cấp cho thị trường hơn 1.400 căn hộ dòng EHome nổi tiếng của Nam Long với 3 tiêu chí chính: hiệu quả về sử dụng (Efficiency), kinh tế về đầu tư (Economy) và môi trường sống xanh (Ecology). Dòng căn hộ “vừa túi tiền” này đã được Nam Long phát triển từ năm 2007 và gây tiếng vang với các dự án tại TP.HCM và Bình Dương. Tuy mức giá bình quân chỉ 1 tỷ đồng/căn nhưng căn hộ EHome được thiết kế hiệu quả, thông minh, thân thiện với môi trường cùng tiện ích tiện nghi và diện tích mảng xanh lớn, mang đến không gian sống chất lượng.

Bên cạnh tiện ích đẳng cấp của khu đô thị Waterpoint, EHome Southgate còn sở hữu các tiện ích nội khu đa dạng và nhiều mảng xanh tạo nên môi trường sống lý tưởng. Ảnh phối cảnh dự án

Với dự án EHome Southgate, bên cạnh Nam Long còn có tập đoàn Nhật Bản Nishi Nippon Railroad cùng tham gia phát triển. Vì vậy, dự án vừa được nâng cấp về thiết kế, đồng thời sở hữu hệ thống tiện ích thiết thực dành riêng cho cư dân ngay ngưỡng cửa, bao gồm hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, gym ngoài trời, khu cafe, khu đa năng,... Bên cạnh đó, dự án EHome Southgate còn được thừa hưởng trọn vẹn môi trường sống đẳng cấp quốc tế và hệ thống tiện ích kiểu mẫu của Waterpoint - khu đô thị tích hợp đầu tiên tại Long An.

Không gian căn hộ EHome Southgate được thiết kế khoa học, tối ưu công năng sử dụng. Ảnh minh hoạ

Với mặt bằng giá bất động sản cao như hiện nay, dự án EHome Southgate được đánh giá là một dự án mang tính đột phá. Tại thị trường Long An, dự án cũng được kỳ vọng khởi đầu trào lưu phát triển căn hộ dành cho những người có mức thu nhập trung bình và ổn định hiện thực hóa giấc mơ “có nhà”.

Cơ hội “an cư lạc nghiệp” cho người lao động

Theo Quy hoạch tổng thể tầm nhìn đến năm 2030, Bến Lức được định hướng phát triển đô thị - công nghiệp và kết nối với thành phố Tân An tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm của tỉnh Long An. Đây cũng là khu vực đang có mật độ dân số cao bởi bao quanh là hàng chục khu công nghiệp lớn và cảng quốc tế Long An - đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa của ĐBSCL và các khu công nghiệp tại khu vực giáp ranh thuộc TP.HCM. Trong số đó, không ít người đang phải thuê nhà ở trong các khu nhà ở thiếu thốn tiện ích và kém an toàn.

Do vậy, dự án EHome Southgate không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của rất nhiều người lao động làm việc xung quanh dự án mà còn là chọn lựa lý tưởng cho những người làm việc tại TPHCM. Bởi mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM đang quá cao, ngay cả những dự án tầm giá 30 - 40 triệu đồng/m2 cũng trở nên khó kiếm.

Khu đô thị Waterpoint với diện tích mảng xanh ấn tượng đang là tâm điểm của thị trường bất động sản Long An. Ảnh phối cảnh dự án

Trong khi đó, nhờ hệ thống giao thông được đầu tư mạnh mẽ, từ Bến Lức về Phú Mỹ Hưng hay trung tâm TP.HCM chỉ mất 35 - 40 phút và tương lai có thể rút ngắn hơn nữa. Những lý do này giúp EHome Southgate khuấy động thị trường Long An ngay từ khi mới xuất hiện những thông tin đầu tiên. Rất đông khách hàng đã “xuống tiền” mua căn hộ dự án EHome Southgate giai đoạn 1 là người làm công ăn lương, viên chức, các gia đình trẻ có mức thu nhập trung bình và ổn định.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Nam Long, giai đoạn 1 của dự án EHome Southegate đang được hoàn thiện, dự kiến bàn giao cho khách hàng trong năm nay. Giai đoạn 2 cũng sẽ được giới thiệu ra thị trường vào nửa cuối tháng 8 này kèm theo nhiều chính sách ưu đãi về chiết khấu, cho vay lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 12 tháng…

Trước áp lực lạm phát và chi phí xây dựng tăng cao, nhiều chuyên gia dự báo mặt bằng giá bất động sản sắp tới vẫn sẽ tiếp tục tăng. Như vậy, rõ ràng dự án EHome Southgate đang góp phần giải tỏa cơn “khát” nhà ở vừa túi tiền, mang đến cho người lao động cơ hội “an cư lạc nhiệp” hiếm có.

Hải Nam