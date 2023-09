Ngôi nhà phố nằm ở Upper East Side và được xây dựng vào năm 1924. Tỷ phú David Rockefeller đã sống trong dinh thự này suốt 69 năm cho đến khi qua đời vào năm 2017.

Eileen Rockefeller, một trong những đứa con của tỷ phú David Rockefeller, nhớ lại khi còn nhỏ đã nghe nghệ sĩ piano Arthur Rubinstein chơi nhạc của Chopin cho bố mẹ mình và bạn bè của họ trong phòng khách ốp gỗ từ cầu thang tầng ba.

Ngôi nhà đã gần 1 thế kỷ

Trang Interior đưa tin, mức giá 57,5 ​​triệu USD đang được đưa ra cho ngôi nhà gần 100 năm tuổi.

Sau cái chết của tỷ phú David Rockefeller vào năm 2017, Doug Band, cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã mua lại căn nhà. Ông đã cải tạo ngôi nhà phố trong suốt 4 năm và thay đổi hầu hết kết cấu bên trong, nhưng vẫn giữ lại nội thất sang trọng trước đây.

David Rockefeller bên trong ngôi nhà phố của mình

Nội thất cổ điển xa hoa trong căn nhà

Chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà, Doug Band, đã mua nó vào năm 2018 với giá 20 triệu USD và quyết định cải tạo lại căn nhà. Việc cải tạo do kiến ​​trúc sư Stephen Harris và nhà thiết kế nội thất Miles Redd chỉ đạo. Quá trình cải tạo thậm chí còn bao gồm cả việc khoan móng.

Điều này giúp có thể nâng chiều cao trần lên 3,2 mét. Hệ thống điện bên trong cũng được nâng cấp toàn bộ, lắp đặt thang máy tốc độ cao phục vụ cả 5 tầng.

Ngôi nhà rộng 3.660 m2, có 8 phòng ngủ. Đây là một trong những căn nhà lớn nhất ở khu Manhattan/Mỹ.

Ngôi nhà hiện có bếp dành cho đầu bếp, được trang bị các thiết bị cao cấp nhất và tủ lạnh âm tường. Phòng ngủ chính có hai phòng tắm, một phòng có phòng tắm hơi riêng và phòng còn lại có bồn ngâm.

Ở tầng thứ 4, trần nhà đạt tới độ cao 5m, do đó được bố trí trung tâm thể dục và sân bóng rổ, đồng thời cũng là rạp chiếu phim nhờ lắp đặt màn hình chiếu phim 220 inch.

Các tầng được dẫn lên bằng cầu thang xoắn ốc tráng lệ, được chiếu sáng bởi giếng trời trung tâm. Sự an toàn của chủ nhân căn nhà được đặc biệt quan tâm do đã được lắp đặt các hệ thống giám sát an ninh mới.

Trước đó, vào tháng 4.2023, có thông tin cho rằng một bất động sản khác của tỷ phú David Rockefeller trên đảo Saint Barthélemy (Saint Barth) ở Caribe đã được bán với giá 136 triệu USD.

