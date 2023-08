Ngày 4/8, Sở GTVT TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc tích hợp thông tin giấy phép lái xe của công dân trên ứng dụng VNeID.

Động thái này được ra khi thời gian qua, Sở GTVT TP Cần Thơ nhận được nhiều thông tin, phản ánh của công dân liên quan đến giấy phép lái xe không tích hợp được vào ứng dụng VNeID (mức độ 2).

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, hiện nay cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe tại địa phương được cập nhật trên phần mềm quản lý giấy phép lái xe toàn quốc do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) quản lý.

Người dân thực hiện tra cứu thông tin giấy phép lái xe trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giấy phép lái xe trên Cổng thông tin điện tử do Bộ GTVT cung cấp tại địa chỉ: https://gplx.gov.vn/.

Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ trì triển khai xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng theo Để án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc tích hợp thông tin giấy phép lái xe của người dân trên ứng dụng VNelD phải bảo đảm các thông tin trùng khớp dựa trên cơ sở dữ liệu được lưu trữ giữa hai hệ thống cơ sở dữ liệu gồm cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe (do Bộ GTVT quản lý) và cơ sở dữ liệu về dân cư (Bộ Công an quản lý).

“Vì vậy, đối với các trường hợp giấy phép lái xe của công dân không tích hợp được vào ứng dụng VNelD (mức độ 2) xuất phát từ các nguyên nhân do lỗi của hệ thống chưa đồng bộ được dữ liệu giấy phép lái xe của công dân khi thời điểm được cấp và sử dụng giấy CMND, sau đó đã chuyển đổi sang CCCD. Một số trường hợp dữ liệu như CMND, CCCD, ngày sinh… không trùng khớp giữa 2 hệ thống cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe và cơ sở quốc gia về dân cư”, Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết.

Vẫn theo Sở, từ những nguyên nhân nói trên dẫn đến nhiều trường hợp xác thực không thành công thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID, mặc dù thông tin giấy phép lái xe của công dân đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe của Bộ GTVT.

Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết thêm, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an rà soát, bổ sung các tính năng, phương thức tích hợp và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình tự kiểm tra, đối soát thông tin, tích hợp, khai báo, sử dụng thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID.

“Trong thời gian chờ được tích hợp vào ứng dụng VNeID (mức độ 2), giấy phép lái xe của người dân vẫn có giá trị sử dụng theo quy định hiện hành”, Sở GTVT TP Cần Thơ khẳng định.

Về thủ tục đổi giấy phép lái xe, Sở GTVT TP Cần Thơ cho rằng, bên cạnh hồ sơ theo quy định, người dân còn phải khám sức khỏe (trừ giấy phép hạng A1, A2, A3), lệ phí đổi giấy phép là 135.000 đồng/lần.

“Như vậy, việc đổi giấy phép lái xe sẽ mất thời gian, phát sinh thêm chi phí cho người dân. Sở GTVT TP Cần Thơ khuyến cáo người dân thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trong trường hợp thật sự cần thiết, có nhu cầu điều chỉnh các thông tin cá nhân bị sai sót.

Trường hợp người dân có nhu cầu cập nhật lại thông tin sớm để đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID, Sở GTVT TP Cần Thơ đề nghị mọi người đến Sở GTVT các tỉnh, thành gần nơi cư trú để làm thủ tục”, Sở GTVT khuyến cáo.