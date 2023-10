Trong tuyên bố của Ủy ban Tài chính Canada – cơ quan giám sát hành chính công, lệnh cấm được đưa ra sau khi Giám đốc thông tin Canada xác định WeChat và Kaspersky đại diện “mức độ rủi ro với quyền riêng tư và bảo mật không chấp nhận được”.

WeChat và Kaspersky bị cấm trên thiết bị di động của Chính phủ Canada. (Ảnh: Reuters)

Kaspersky bày tỏ bất ngờ và thất vọng với quyết định. Họ không được cảnh báo hay có cơ hội giải quyết những lo ngại của chính phủ Canada.

Ủy ban Tài chính Canada cho biết không có bằng chứng về việc thông tin nhà nước bị xâm phạm, nhưng các phương pháp thu thập dữ liệu của ứng dụng cho chúng quyền truy cập đáng kể vào nội dung trên thiết bị và các rủi ro khi sử dụng chúng là “rõ ràng”.

“Quyết định loại bỏ và chặn WeChat, Kaspersky được thực hiện nhằm đảm bảo mạng lưới và dữ liệu của Chính phủ Canada được duy trì bảo mật, bảo vệ, phù hợp với cách tiếp cận của các đối tác quốc tế của chúng ta”, thông báo viết.

Như vậy, WeChat và Kaspersky sẽ bị xóa khỏi các thiết bị di động do chính phủ cấp từ ngày 30/10. Người dùng cũng bị cấm tải các ứng dụng này trong tương lai. Chính phủ không can thiệp vào việc tải và sử dụng hai phần mềm trên thiết bị di động của công dân nhưng khuyến nghị bất kỳ ai đang dùng tham khảo hướng dẫn trực tuyến của Cơ quan An ninh truyền thông để đánh giá rủi ro.

Hồi tháng 2, Canada đã cấm TikTok - ứng dụng video ngắn của ByteDance – trên thiết bị công vì lý do tương tự. Trong email gửi nhân viên giải thích về lệnh cấm, các quan chức nhà nước cho biết quyết định đưa ra sau khi xét thấy các phương pháp thu thập dữ liệu của TikTok có thể dẫn đến tấn công mạng.

