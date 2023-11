Theo thống kê, trong tháng 10 vừa qua, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.010 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông 15 tin tại Việt Nam, tăng 11,8% so với tháng 9/2023 và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng tính đến tháng 10 năm nay, đã có 2.020 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ đảm bảo an toàn thông tin, đạt tỷ lệ 63%, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đảm bảo an toàn không gian mạng Việt Nam, thời gian tới Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết, phòng tránh và tiếp tục có các văn bản cảnh báo cho các bộ, ngành, địa phương cùng các thành viên trong mạng lưới ứng cứu sự cố để đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.