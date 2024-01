Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn, đơn vị này vừa đấu tranh triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức hỗ trợ làm bằng lái xe online.

Trước đó, theo phản ánh, vào khoảng tháng 9/2023, anh C.X.D (SN 1983), trú tại Tiểu khu Đèo Gió, thị trấn Vân Tùng (Ngân Sơn, Bắc Kạn) có nhu cầu học bằng lái ô tô hạng FC.

Trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, anh C.X.D thấy tài khoản mang tên “Trần Việt Hoài” đăng tải nhiều nội dung hỗ trợ đăng ký thi giấy phép lái xe, đăng ký thi nâng hạng giấy phép lái xe hạng D, E, FC nên đã liên hệ và kết bạn qua Zalo theo hướng dẫn.

Sau một thời gian trao đổi, thống nhất giữa hai bên về việc nhận hồ sơ học nâng hạng bằng lái FC, anh D. đã chuyển số tiền 15,5 triệu đồng theo hướng dẫn của tài khoản Facebook “Trần Việt Hoài”. Tiếp đó, đối tượng liền đưa ra nhiều lý do không đúng với thỏa thuận, đồng thời chặn mọi liên lạc với anh D. để chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Đối tượng lừa đảo Lâm Thạnh Di cùng tang vật vụ án tại cơ quan Công an.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì xác lập chuyên án.

Sau quá trình xác minh, truy xét, đối tượng Lâm Thạnh Di, ngụ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Di đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Hiện đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn, qua vụ việc trên, người dân cần hết sức cảnh giác trước các thông tin hỗ trợ thi và nâng hạng giấy phép lái xe trên không gian mạng.

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, khi có nhu cầu, người dân nên đến các Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe theo quy định.