Trong nội dung “Điểm tin tuần" từ ngày 1/1 đến 1/7, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã lưu ý người dân cảnh giác trước một số hình thức lừa đảo trực tuyến đang phổ biến tại Việt Nam:

Lừa đảo tổ chức cá độ bóng đá qua mạng

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tạm giữ 9 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền giao dịch trong một tháng là 3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng cầm đầu khai nhận đã quản lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp cao, hạn mức lên tới 1,4 triệu USD; tiếp đó, đối tượng chia tài khoản theo các cấp nhỏ hơn và đưa cho đồng phạm nhằm tổ chức cá độ bóng đá qua không gian mạng.

Trước hiện trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá. Người dân cần ý thức được hậu quả và tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá với bản thân, gia đình và xã hội. Tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin, tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (0692348569) để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội.

Thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng với chiêu dùng app cho vay nặng lãi

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ đầu 2023 đến nay, các đối tượng đã cho 20 người vay số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Các đối tượng không viết giấy vay nợ mà sử dụng các phần mềm ứng dụng (app) trên mạng xã hội để quản lý. Các đối tượng đã lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của người dân trên địa bàn để cho vay tiền với lãi suất cao. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi, nếu người vay không trả kịp, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nên tìm đến các tổ chức cho vay uy tín như ngân hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp; tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng trên các trang web hoặc ứng dụng không đáng tin cậy.

Khi cài đặt ứng dụng, đặc biệt liên quan đến tài chính, người dân cần xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu cũng như đọc kỹ các điều khoản, chính sách của ứng dụng đó. Nếu phát hiện có điểm đáng ngờ, hãy hủy cài đặt ứng dụng ngay lập tức.

Giả danh cán bộ công an để lừa hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam L.N.G (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân D.K.L sống ở Thái Nguyên có tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng và đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, nạn nhân tìm và tham gia vào một số nhóm trên mạng xã hội để tìm cơ hội lấy lại số tiền đã bị lừa.

Nắm bắt tâm lý của nạn nhân, đối tượng L.N.G chủ động nhắn tin và cho biết mình cũng từng bị lừa đảo, đồng thời tự giới thiệu có quen cán bộ làm ở Bộ Công an có thể giúp lấy lại số tiền bị lừa đảo. Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi số điện thoại của bản thân, giả làm cán bộ công an gọi điện và trao đổi với nạn nhân. Quá trình trao đổi, nạn nhân đã 3 lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền 100 triệu đồng và tiếp tục bị lừa chiếm đoạt tiền.

Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân, đặc biệt là những người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cần thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về vấn đề an toàn không gian mạng; luôn cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin sử dụng cho mục đích phi pháp. Trường hợp đã bị lừa, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mạo danh.

Lừa đảo sử dụng kịch bản ‘Thanh lý đồ điện tử giá rẻ’

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa xử lý thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Theo đó, đối tượng L.T.T (Hoài Đức, Hà Nội) bị bắt giữ vì hành vi lập nick ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook giả mạo rồi dùng kịch bản thanh lý đồ điện tử giá rẻ, đối tượng đã lừa tiền của nhiều người dùng mạng xã hội.

Trước tình trạng người dân liên tục bị lừa đảo bằng hình thức thanh lý đồ điện tử giá rẻ, Cục An toàn thông tin đề nghị người dân nên lựa chọn những địa chỉ uy tín và chính thống để tránh sập bẫy lừa đảo. Người dân không mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như giá rẻ hơn nhiều lần so với thị trường để tránh mua phải những mặt hàng kém chất lượng hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Lừa bán phần mềm đọc trộm tin nhắn để chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng N.T.H (trú tại Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’. Cụ thể, đối tượng N.T.H đã mua tài khoản Facebook ảo có nhiều người theo dõi và sửa tên thành ‘Shop Công Nghệ Gia Đình’ đăng kèm số điện thoại cá nhân, đồng thời chạy quảng cáo giới thiệu dịch vụ cho thuê phần mềm đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, định vị số điện thoại để tìm kiếm nạn nhân.

Khi có người liên hệ đến số điện thoại hoặc nhắn tin qua Facebook hỏi thuê dịch vụ phần mềm, đối tượng gửi tin nhắn liệt kê các tính năng và hình ảnh của phần mềm cho khách hàng. Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng yêu cầu nộp các loại phí như phí tạo link, thuê server, mua bộ nhớ, phí vượt qua lớp bảo mật… với mỗi loại phí từ 2 - 3 triệu đồng. Sau khi khách hàng nộp đủ các khoản phí theo yêu cầu, đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền.

Theo Cục An toàn thông tin, người dân tuyệt đối không vì hiếu kỳ mà tìm mua những sản phẩm, thiết bị nêu trên; không mua các sản phẩm, thiết bị trôi nổi, giá rẻ nhập lậu giá rẻ để tránh bị các đối tượng xấu theo dõi, đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân và xâm phạm đời sống riêng tư.

Ngoài ra, việc tự ý mua, bán và sử dụng những phần mềm, thiết bị ngụy trang đọc trộm, ghi âm, ghi hình khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật; có thể bị xử phạt hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là truy tố hình sự.