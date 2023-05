Mới đầu giờ sáng, một phụ nữ ở phường Tây Sơn, TP.Pleiku đã vội tới Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai trình báo việc mình vừa bị lừa 160 triệu đồng. Cách đây 2 ngày, chị nhận cuộc điện thoại thông báo được tặng một phần quà giá trị do trước đó mua hàng tại siêu thị điện máy.