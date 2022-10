Cành quả cắm bình: Thú chơi mới lạ khiến chị em mê

Thị trường hoa năm 2021 có sự xuất hiện của nhiều loại cành có quả như cành cà phê, cành cherry, cành me rừng, cành hồng, cành táo mèo, cành thanh long,... thu hút các chị em mua về cắm bình, trang trí nhà cửa. Năm nay, thị trường xuất hiện thêm nhiều loại cành quả mới lạ như cành quả cà, cành quả cọ non xanh, cành dưa gang, cành chanh xanh,... giúp chị em có thêm sự lựa chọn.

Cành quả cà

Thị trường cành hoa độc lạ mới xuất hiện loại cành quả không có lá, được người bán giới thiệu là cành quả bí ngô vì quả này có hình gần giống quả bí ngô nhưng nhỏ xinh; thực chất đó là cành quả cà. Cành quả cà không có mùi nhưng có màu sắc vô cùng bắt mắt, có nhiều quả nhỏ xinh, màu quả chuyển từ xanh, vàng ở trên ngọn rồi thành màu đỏ tươi ở phía dưới... rất lạ mắt.

Cành quả cà cắm chơi rất đẹp mắt. (Ảnh: Đỗ Thùy Dung)

Những người chơi cho biết, cành quả cà chơi bền cả tháng, có thể cắm khô hoặc cắm với nước. Quả xanh sẽ chuyển màu dần khi cắm. Khi cắm cành khô, quả cứ khô dần đi nhưng vẫn rất đẹp.

Cành quả cà được nhập từ Trung Quốc về. Mỗi bó có khoảng 3-5 cành, tùy bó có cành to, nhỏ khác nhau; mỗi cành quả dài chừng 80cm. Loại cành quả nhập khẩu này được bán trên thị trường với giá 125.000-190.000 đồng/bó.

Cành mận cơm

Dịp tháng 4 vừa qua, cành quả mận cơm được nhiều chị em từ trong Nam đến ngoài Bắc đua nhau đặt mua về cắm trong nhà. Cành quả mận cơm có giá bán từ 100.000-170.000 đồng/set, tùy theo set 5 cành hay 10 cành và cành dài hay ngắn. Cành quả mận có thể chơi được nửa tháng.

Cắm cành quả mận khá kinh tế vì khi chơi chán có thể ăn (Ảnh: Khôi Nguyên)

Cắm cành quả mận khá kinh tế vì khi chơi chán, chị em có thể vặt quả xanh chấm muối ớt thưởng thức vị chua của mận cơm, còn quả ương và quả chín có thể đem ngâm với đường làm mứt mận hoặc ngâm nước uống cho mùa hè cũng rất ngon.

Cành quả cọ non

Trước đây, quả cọ thường để chín sẽ được hái đem bán theo cân thì nay người bán hoa còn ‘rước’ cả cành quả xanh non, sai trĩu phục vụ khách chơi cành độc lạ. Những cành quả cọ non, quả có màu xanh, sai trĩu trịt được các chủ vườn ở Phú Thọ cắt bán mức giá bán dao động từ 100.000-500.000 đồng/cành, tùy cành to, nhỏ khác nhau.

Cành quả cọ có thể cắm chơi được 20-25 ngày (Ảnh: Khôi Nguyên)

Trên "chợ mạng", cành cọ có nhiều kích thước, có loại khoảng 0,5-1m phù hợp cắm bình nhỏ để bàn, giá từ 250.000-300.000 đồng/set. Loại to hơn 1-2m giá có thể lên tới 500.000 đồng/set. So với các loại cành quả khác, cành quả cọ cắm chơi được khoảng 20-25 ngày, tùy khách cắm.

Theo người bán, nếu ai muốn tạo không gian khác lạ ở trong nhà hay nơi làm việc với thứ cành quả quê dân dã này thì có thể đặt mua ngay vì cành quả cọ xanh không có nhiều như các loại cành quả khác, nhất là khi quả cọ đã già và chuyển màu tím đen, khi đó chỉ để hái quả bán chế biến món ăn.

Cành quả dưa gang

Thị trường hoa Hà Nội mới xuất hiện cành dưa gang lạ mắt. Thoạt nhìn nhiều người có thể lầm tưởng đây là cành quả giả, bởi từng quả dưa gang láng mịn, nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng,... rất lạ mắt, quả đều nhau, mọc thành từng chùm trên cành không có lá.

Cành quả dưa gang (Ảnh: Khôi Nguyên)

Một tiểu thương chuyên bán hoa ở chợ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cành quả dưa gang được nhập từ Trung Quốc. Cành dưa gang dài chừng 80cm đến 1m, hàng nhập theo số lượng cân, về được chia theo bó, mỗi bó khoảng 2-3 cành, tùy cành to nhỏ. Giá mỗi bó dưa gang dao động từ 120.000-150.000 đồng, tùy nơi bán.

Theo nhiều người chơi, cành dưa gang vốn có vẻ ngoài bắt mắt, chỉ cần cắm vào bình cao là tự nhiên đẹp. Loại cành quả này có thể chơi được khoảng 20 ngày. Cành dưa gang nhiều sắc màu, cắm trang trí trong nhà hay nơi làm việc đều rất đẹp.

Cành quả chanh

Cành quả chanh cũng được nhiều người mua về cắm. Theo nhiều người chơi, cắm cành chanh không chỉ đẹp mắt mà còn có hương thơm, mang đến cảm giác rất thư giãn. Ngoài ra, cành quả chanh sai trĩu quả mang đến sự xanh tươi cho ngôi nhà.

Cành chanh vừa đẹp mắt lại thơm (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện một số shop online bán cành chanh với giá khoảng 130.000-150.000 đồng/bó, một bó có khoảng 4-5 cành. Mỗi cành cao từ 90-100cm.

Vì chanh là cây thân gỗ nên khi cắm cần chú ý đổ nhiều nước trong bình. Cành chanh có thể chơi được khoảng 8-10 ngày.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)