Sáng nay (3/10), một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một tài xế điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe và cụt bàn tay trái.

Tài xế H. bị cụt tay trái. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối 26/9, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắk tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 26, đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk.

Quá trình tuần tra, lực lượng CSGT đã dừng ô tô để kiểm tra. Lúc này, tài xế điều khiển ô tô khai tên N.V.H (40 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk).

Thấy tài xế H. luôn đút tay trái vào túi áo khoác và có biểu hiện bất thường, lực lượng công an yêu cầu ông H. xuất trình giấy tờ liên quan, đồng thời đưa tay trái ra khỏi túi áo.

Trước khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế H. thường xuyên đút tay trái vào túi áo. Ảnh: CACC

Khi ông H. đưa tay trái ra khỏi túi áo, lực lượng công an bất ngờ khi thấy tài xế này bị cụt bàn tay trái. Đồng thời ông H. cũng không có giấy phép lái xe.

Ngay sau đó, ông H. bị lập biên bản vi phạm về hành vi không có giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh chủ xe ô tô đã giao cho ông H. điều khiển trái quy định.