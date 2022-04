Cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm xử lý vi phạm kéo dài 1 tháng

Để kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Bộ Công an giao Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, trên đường bộ sẽ triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông để phát hiện, xử lý vi phạm. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, chạy quá tốc độ…

Lượng lượng CSGT tăng cường lực lượng chống ùn tắc tại các tuyến đường trọng điểm

Lực lượng Cảnh sát 141 Hà Nội đấu tranh, phòng chống tội phạm trên đường

Duy trì và phát huy hiệu quả các tổ công tác phối hợp giữa CSGT và các lực lượng Công an khác để phát hiện, xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trên đường sắt, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Chủ động phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương và ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện giao thông đường bộ vượt đèn đỏ, chắn tàu khi đã đóng tại các đường ngang, xây dựng các công trình lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật của hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, việc chấp hành quy trình tác nghiệp, nồng độ cồn của công nhân viên đường sắt…

Trên đường thủy nội địa, phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp, các tuyến đường thủy du lịch từ bờ ra đảo.

Tập trung vào hoạt động vận tải hành khách ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm, các cảng, bến trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động. Các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa…

Đồng thời nắm tình hình, rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Thời gian thực hiện kế hoạch này từ 15/4 đến hết ngày 15/5.

Đình Hiếu