Ngày cuối năm, Trung tá Nguyễn Quốc Bình (Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội -Công an tỉnh Khánh Hòa) tất bật với những tập hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc. Việc những ngày Tết phải trực chiến, theo dấu nghi phạm, đánh án là điều không xa lạ và luôn để lại trong lòng anh nhiều kỷ niệm.

Hơn 20 năm trong nghề, Trung tá Bình cùng đồng đội phá nhiều vụ án trong dịp Tết, song anh nhớ mãi chuyên án truy lùng nhóm sát hại giám đốc công ty quảng cáo trên ô tô tại góc đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo, rạng sáng 5/2/2016 (27 tháng Chạp).

Ô tô của nạn nhân

Sau đó, chuyên án mang bí số 502G được Công an tỉnh Khánh Hòa xác lập, do Đại tá Đặng Văn Mạnh – Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm trưởng ban (nay đã nghỉ hưu). Xác định vụ án nghiêm trọng, có sự tham gia của nhóm người. Đại tá Mạnh lúc ấy chỉ đạo tung nhiều lực lượng, trong đó có Trung tá Bình cùng đồng đội được huy động vào cuộc.

Trình bày với cảnh sát, 3 người đi cùng với nam giám đốc cho biết, tối hôm trước nạn nhân lái ô tô 7 chỗ chở 3 người đi dự tiệc tất niên. Khi trở về, chạy trên đường Tô Hiến Thành thì xảy ra cãi vã với nhóm thanh niên điều khiển 4 xe máy phía trước dàn hàng ngang. Lúc ấy, nam giám đốc bấm còi khiến hai bên cãi vã.

Nhóm này đuổi theo tới ngã tư Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo thì áp sát, ép ô tô vào lề đường. Chúng cầm nón bảo hiểm đập vỡ kính ô tô, một tên rút dao đâm vào ngực khiến nam giám đốc gục trên ghế lái. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu song đã tử vong.

Theo miêu tả, hung thủ ra tay nhanh rồi lên xe phóng đi khiến những người liên quan không nhận dạng được, chỉ thấy nhóm này đông người. Vụ án xảy ra thời điểm khuya vắng, địa điểm nằm ngay trung tâm thành phố, sát biển Trần Phú, nơi có đông khách vãng lai. Nạn nhân không có mâu thuẫn với ai.

Mũ bảo hiểm dính máu được thu giữ tại hiện trường.

Trong lúc vụ án như "cuộn chỉ rối” thì manh mối được hé lộ khi kiểm tra camera tại các khách sạn khu vực, công an phát hiện 6 thanh niên và 1 cô gái đi 4 xe máy đã tấn công người giám đốc. Trong đó, một xe máy có 3 số cuối “270” mang biển số Khánh Hòa, do thanh niên cầm lái.

Trinh sát không về nhà, bám sát mục tiêu

Theo Trung tá Bình, khác với điều tra vụ án mạng xảy ra trong năm, ngày Tết, cảnh sát phải mất nhiều thời gian dò thông tin. Bởi vì, gặp ai họ cũng từ chối vì ngại liên quan pháp luật đầu năm.

Suốt những ngày giáp Tết và đầu năm mới, nhiều trinh sát vẫn được tung đi các địa bàn lân cận để xác minh các tiệm cầm đồ, cửa hàng thu mua xe cũ, họ lần ra được thông tin chiếc xe này của Trần Ngọc Khải, 25 tuổi, ở phường Phước Tân.

Các trinh sát theo dõi mọi biến động của Khải. Qua xác minh, Khải có mối quan hệ xã hội phức tạp, song những ngày Tết chỉ ở nhà, có nhiều biển hiện lạ và luôn né tránh về vụ án. Mỗi lần ra ngoài, anh ta chỉ tới sòng bạc chơi rồi trở về nhà. Khải điều khiển xe máy có ba số đuôi “270”.

“Thời điểm đó, chúng tôi có thể đưa nghi phạm về đấu tranh, nhưng nhóm này có nhiều thành viên nên anh em chỉ âm thầm theo dõi, chờ thời cơ, tránh bị động", Trung tá Bình nhớ lại vụ án năm đó.

Gần một tuần sau, khi chân dung nghi phạm được xác định, tối 10/2/2016 (mùng 3 Tết), cảnh sát trong vai những “con bạc”, người lái xe ôm âm thầm theo sát, khống chế Khải đưa về trụ sở khi anh ta chạy xe máy có dãy số "270" xuất hiện tại sòng bạc.

Tuy nhiên, Khải quanh co, tỏ ra không hợp tác, khẳng định không liên quan, chỉ tới khi những chứng cứ, hình ảnh camera được trưng ra, tên này mới thừa nhận.

“Mấy ngày Tết, các trinh sát đều phải ăn uống ngoài đường để bám sát mục tiêu. Nếu tranh thủ về ăn cơm cùng gia đình thì khó có thể bắt được thủ phạm”, Trung tá Bình chia sẻ. Việc bắt giữ phải âm thầm để tránh bị động, các nghi phạm khác sẽ lẩn trốn khi hay tin.

Trương Minh Hùng, kẻ đã đâm chết giám đốc công ty quảng cáo trong ô tô.

Từ lời khai của Khải, 4 đồng phạm lần lượt bị bắt. Trong đó Trương Minh Hùng, 27 tuổi, thừa nhận các bạn cầm nón bảo hiểm và đá đập vỡ kính, hắn rút dao đâm tài xế gục trên vô lăng. Hai nghi can khác lẩn trốn về quê ở Bình Định, sau đó đã ra đầu thú.

Khai với cán bộ điều tra, Hùng nói không mâu thuẫn với giám đốc công ty quảng cáo, mà xuất phát từ hiềm khích bấm còi ô tô. Sau khi đâm chết nạn nhân, cả nhóm rời hiện trường, bàn bạc với nhau xem như không có chuyện gì.

Cả nhóm về nhà. Hùng dẫn bạn gái vào khách sạn nghỉ qua đêm, hôm sau ném con dao bấm vào thùng rác phi tang. Huy và Tiến về quê Bình Định ăn Tết, còn những người khác trở về nhà.

Với hành vi của mình, hồi tháng 2/2017, Hùng bị TAND Khánh Hòa tuyên phạt 19 năm tù về tội "Giết người"; 6 người khác nhận các mức án khác nhau về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nhấp chén trà khi Tết đã cận kề, Trung tá Bình chia sẻ, công việc sẽ có những áp lực, song bao mệt mỏi được xua tan khi vụ án được khám phá. Bên cạnh đó, gia đình luôn thấu hiểu, chia sẻ để anh cùng đồng đội an tâm với công việc.

Những ngày này, tiết trời ở Nha Trang se lạnh. Những chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội tranh thủ thời gian vun vén gia đình, công việc và tham gia tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên các tuyến phố xuyên Tết. Họ cũng là lực lượng nòng cốt của tổ 979 giữ bình yên cho cuộc sống.