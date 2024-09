Dù tối nay chương trình mới bắt đầu nhưng khán giả đã tập trung, xếp hàng dài dưới nắng tại địa điểm diễn ra đêm nhạc. Ca sĩ Ngọc Anh 3A chia sẻ với VietNamNet, cô là một trong những khách mời của Anh trai say hi tối nay, 28/9. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ sân khấu tối nay sẽ rất lớn, hoành tráng.



Clip các khán giả xếp hàng dài vào xem concert Anh trai say hi. Clip: Ngọc Anh 3A

Trên trang cá nhân, Ngọc Anh 3A cũng đăng tải video cảnh khán giả xếp hàng dài dưới nắng gắt và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Cô thấy tự hào khi khán giả Việt Nam ủng hộ nhạc Việt như vậy.

Theo BTC, 30 anh trai sẽ có mặt tại thảm đỏ của Anh trai say hi concert 2024. Sự kiện thảm đỏ sẽ được phát sóng trực tiếp từ 16h30 trên VieON.

Khán giả đội nắng xếp hàng từ trưa để check-in vào cổng xem đêm nhạc. Ảnh: Vie Channel

Chương trình Anh trai say hi là một trong những chương trình âm nhạc nổi bật nhất năm nay, thu hút sự chú ý đông đảo từ khán giả. Mỗi tập phát sóng đều ghi nhận hàng triệu lượt xem, liên tục giữ vững vị trí "Top trending" trên YouTube.

Trong concert Anh trai say hi tối nay người hâm mộ sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nổi bật được dàn dựng ấn tượng. Concert Anh trai say hi có sự góp mặt của của các anh trai và dàn khách mời đặc biệt hứa hẹn sẽ mang nhiều bất ngờ tới khán giả.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Anh Tú Atus đăng video tích cực tập luyện, tổng duyệt cùng các nghệ sĩ khác để chuẩn bị hoàn hảo nhất cho đêm nhạc.

Ca sĩ Anh Tú Atus đăng ảnh chụp cùng các anh trai, Anh Tú (Voi), Quang Trung, NSND Kim Xuân, Dương Domic, Song Luân. Ảnh: FBNV

Ngoài những khán giả may mắn có được vé để đi xem chương trình đặc biệt này, những khán giả ở xa bày tỏ sự tiếc nuối ở phần bình luận vì không thể dự sự kiện.

Trên Fanpage Anh trai say hi, ban tổ chức cũng đưa ra thông báo: "Hiện tại, ở khu vực check-in đang rất đông, kính mong quý khán giả cẩn thận giữ gìn tư trang, tiền và điện thoại, tránh bị kẻ xấu lợi dụng móc túi".

Ca sĩ Anh Tú chia sẻ hậu trường tập luyện của mình cùng các bạn diễn. Clip: FBNV.