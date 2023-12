{"article":{"id":"2224146","title":"\"Không để ai bị bỏ lại phía sau: Cao Bằng ủng hộ hơn 47 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”","description":"Tính đến ngày 5/12, toàn tỉnh Cao Bằng đã vận động, ủng hộ hơn 47 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”.","contentObject":"<p>Từ nguồn quỹ trên, tỉnh đã phân bổ gần 25,2 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh xã hội. Cụ thể: xây dựng mới, sửa chữa 325 nhà địa đoàn kết với tổng kinh phí trên 19,4 tỷ đồng; xây dựng Trường Mầm non xã Chí Viễn (Trùng Khánh) với kinh phí 4,5 tỷ đồng; tặng quà cho người nghèo trị giá gần 920 triệu đồng; triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho 20 hộ nghèo, người khuyết tật, với số tiền 300 triệu đồng… Hiện tại, Quỹ “Vì người nghèo” còn gần 22 tỷ đồng.</p>

<p><strong>Không để ai bị bỏ lại phía sau </strong></p>

<p>Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 37.409 hộ nghèo, chiếm 28,94%; 19.084 hộ cận nghèo, chiếm 14,76%, trong đó, trên 11.000 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo hiện đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát; nhiều trường học bán trú chưa được đầu tư, xây dựng…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-caobang-7-696.png?width=768&s=vHHOtVNYBF9WPqL1eDpPxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-caobang-7-696.png?width=1024&s=CcfrmhzPAvsJ_FlDP6p1PQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-caobang-7-696.png?width=0&s=kcnMjybpOTCZkGqIQK1FPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-caobang-7-696.png?width=768&s=vHHOtVNYBF9WPqL1eDpPxg\" alt=\"W-caobang-7.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-caobang-7-696.png?width=260&s=027LMeCQvUHy1YH4PGy5gg\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh hoạ</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, sáng 16/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. </p>

<p>Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Ngọc Giáp kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành, chung tay cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, các chương trình an sinh xã hội, nhất là ủng hộ để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, góp phần đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người, không để ai bị bỏ lại phía sau và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.</p>

<p>Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tại buổi lễ, có 78 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 với số tiền trên 5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền tiếp nhận từ đầu năm đến nay trên 16,4 tỷ đồng.</p>

<p><strong>Mỗi năm toàn tỉnh có trên 5.000 hộ thoát nghèo</strong></p>

<p>Những năm qua phong trào “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nói riêng, các phong trào, cuộc vận động chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.</p>

<p>Từ năm 2021 đến ngày 30/9/2023, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện và vận động ủng hộ với số tiền trên 95 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí huy động được, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ xây dựng 1.041 nhà Đại đoàn kết; tặng 4.308 suất quà cho người nghèo, bệnh nhân và các em học sinh nghèo; hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; xây dựng Nhà văn hóa xóm Háng Thoang, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh; phối hợp với Hội Người mù và Hội bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh triển khai thực hiện 02 mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản; hỗ trợ “Nồi cháo dinh dưỡng, suất cơm tình thương” cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên mục “Chắp cánh ước mơ”,… với tổng số tiền trên 54 tỷ đồng.</p>

<p>Để tiếp tục xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo giúp đỡ người nghèo; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung hỗ trợ thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.</p>

<p>Từ những kết quả trên, mỗi năm toàn tỉnh có trên 5.000 hộ thoát nghèo, mức giảm bình quân đạt 4,10%/năm.</p>

