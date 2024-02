Trong đó, dự báo ngày cao điểm nhất khách di chuyển qua bến xe là 7/2 (tức 28 tháng Chạp) với gần 63.000 lượt, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước và hơn 55% so với thời điểm bình thường. Hành khách chủ yếu di chuyển đến các tỉnh trong khu vực Tây Nam Bộ như Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cà Mau…