<p style=\"text-align: center;\"><em>(Ảnh: Nguyen D Dat)</em></p>

<p>Cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 150km, cao nguyên Đồng Cao (thuộc địa bàn xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) với thế tựa lưng vào núi, phía trước hướng ra những thung lũng theo hình lòng chảo là địa điểm <a href=\"https://vietnamnet.vn/cam-trai-tag12155383730883761678.html\" title=\"cắm trại\" target=\"_blank\">cắm trại</a> lý tưởng thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên xanh mát, địa hình đa dạng và bầu không khí dễ chịu, trong lành.</p>

<p>Đồng Cao có nhiều đồng cỏ rộng, trải dài nối tiếp nhau, xen kẽ là những phiến đá lớn nhấp nhô và phía xa là những cánh rừng xanh bát ngát. Nơi đây nằm ở độ cao so với mực nước biển khoảng 1000m nên khí hậu mát mẻ quanh năm.</p>

<p>Đặc biệt, xung quanh cao nguyên này, dân cư còn thưa thớt, chưa khai thác nhiều dịch vụ <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich\" title=\"du lịch\" target=\"_blank\">du lịch</a> nên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp bình dị, hoang sơ.</p>

<p>Mỗi mùa, cao nguyên Đồng Cao lại mang một nét đẹp riêng. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du khách khám phá nơi đây. Lúc này, thời tiết mát mẻ, chưa quá lạnh và cũng ít mưa, thuận tiện cho các tín đồ xê dịch tới trải nghiệm săn mây, cắm trại qua đêm ngắm sao,…</p>

<p>Bên cạnh đó, nếu đến Đồng Cao vào mùa xuân, khi di chuyển qua các con đường xuyên bản làng của người Dao, Cao Lan, Kinh,… du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh hai bên đường tràn ngập các loại hoa hay ngắm những đồi vải thiều bung nở, những vườn bưởi, cam đang trổ bông ngát hương.</p>

<p>Ở Đồng Cao, ngoài những bãi cỏ xanh bằng phẳng được lựa chọn làm nơi cắm trại thì các phiến đá lớn có nhiều hình thù lạ mắt cũng gây ấn tượng với du khách. Những tảng đá này nằm rải rác khắp cao nguyên, trở thành góc check-in hay chỗ cho du khách tựa lưng, ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông rất lãng mạn,…</p>

<p>Nếu may mắn tới Đồng Cao vào những ngày điều kiện thời tiết lý tưởng, du khách còn có thể được trải nghiệm săn mây, ngắm nhìn biển mây trôi bồng bềnh,… hay tự do thả diều, chơi các trò teambuilding.</p>

<p>Vì ở cao nguyên chưa có dịch vụ ăn uống và lưu trú nên du khách muốn nghỉ qua đêm tại đây phải tự cắm trại, dựng lều, tổ chức tiệc nướng BBQ,… Khi đêm dần xuống, họ ngồi quây quần cùng nhau bên ánh lửa, vui vẻ trò chuyện rồi chờ “săn” dải ngân hà hay chiêm ngưỡng cảnh bầu trời về đêm đầy sao đẹp mắt.</p>

<p>Để tới cao nguyên Đồng Cao, du khách có thể di chuyển từ Hà Nội tới TP. Bắc Giang, theo Quốc lộ 31 qua thị trấn An Châu, xã Vân Sơn hoặc xã An Lập. Đường đi thuận tiện nhưng khá nhiều đèo dốc, du khách lựa chọn di chuyển bằng xe máy hay ô tô đều được.</p>

<p>Du khách tới đây cần lưu ý theo dõi thời tiết trước chuyến đi, chuẩn bị đầy đủ lều, túi ngủ, đồ dùng cho buổi cắm trại, đồ ăn thức uống, vật dụng cá nhân,… nếu lưu trú qua đêm. Đặc biệt, không xả rác bừa bãi và thu dọn mọi thứ trước khi rời đi.</p>

Một chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp sau khi một cặp vợ chồng tranh cãi gay gắt khiến phi hành đoàn không thể kiểm soát.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-2222309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-1148.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222281","title":"Hàng nghìn người dự lễ hội ẩm thực ở Hà Nội","description":"Sáng 3/12, ngày cuối cùng của Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023, hàng nghìn người đổ về Công viên Thống Nhất (Hà Nội) thưởng thức các món đặc sản khiến các gian hàng bán đồ ăn chật cứng.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-du-le-hoi-am-thuc-o-ha-noi-2222281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hang-nghin-nguoi-chen-chan-du-le-hoi-am-thuc-o-ha-noi-436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219977","title":"Tượng Phật bốn mặt ở TP.HCM hút ngàn người tới chiêm bái, dâng nước đỏ cầu may","description":"Thời gian gần đây, Hội Quán Sùng Chính (quận 8, TP.HCM) thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan và chiêm bái tượng Phật bốn mặt được thỉnh về từ Thái Lan.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuong-phat-bon-mat-o-tp-hcm-hut-ngan-nguoi-toi-chiem-bai-dang-nuoc-do-cau-may-2219977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tuong-phat-bon-mat-o-tphcm-hut-ngan-nguoi-toi-chiem-bai-dang-nuoc-do-cau-may-297.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203961","title":"Vì sao nhiều người thường buồn 'xì hơi' khi đi máy bay?","description":"Nhiều hành khách thường phàn nàn rằng họ thường buồn xì hơi trên máy bay hay nhẹ hơn là đầy bụng. Có lẽ không phải ai cũng biết rằng hội chứng này có riêng một thuật ngữ khoa học.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-thuong-buon-xi-hoi-tren-may-bay-2203961.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vi-sao-nhieu-nguoi-thuong-buon-xi-hoi-tren-may-bay-117.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219050","title":"Mê đắm vẻ đẹp thanh bình ở Cô Tô mùa vắng khách du lịch","description":"Không chọn tới Cô Tô (Quảng Ninh) trong mùa hè sôi động, đông đúc, những du khách yêu thích sự yên bình tìm tới huyện đảo này vào tháng cuối năm, khi tiết trời chuyển thu mát mẻ, nhịp sống nhẹ nhàng, trầm lặng.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-2219050.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-98.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221903","title":"Việt Nam đón lượng khách du lịch quốc tế kỷ lục trong tháng 11","description":"Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), Việt Nam đã đón hơn 1,23 triệu khách du lịch quốc tế trong tháng 11, tăng 11% so với tháng trước và cũng là con số kỷ lục của năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-don-luong-khach-du-lich-quoc-te-ky-luc-trong-thang-11-2221903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/viet-nam-don-luong-khach-du-lich-quoc-te-ky-luc-trong-thang-11-73.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221899","title":"Du khách ngồi tù vì 'văng tục, chửi bậy' với nhân viên hàng không ở sân bay","description":"DUBAI - Một du khách người Anh đã bị tuyên án ba tháng tù giam và sau đó bị trục xuất về nước vì xúc phạm nặng nề nữ tiếp viên hàng không ở Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-ngoi-tu-vi-vang-tuc-chui-bay-voi-nhan-vien-hang-khong-o-san-bay-2221899.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/du-khach-ngoi-tu-vi-vang-tuc-chui-bay-voi-nhan-vien-hang-khong-o-san-bay-531.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T15:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215054","title":"Đồi hoa dã quỳ đẹp 'điên đảo', được yêu thích nhất tại Đà Lạt năm nay","description":"Dưới chân núi Voi, cạnh cao tốc Liên Khương - Prenn, một quả đồi rộng lớn được bao phủ hoa dã quỳ vàng rực, khiến du khách say mê tìm kiếm khi tới Đà Lạt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-2215054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-299.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220880","title":"Du lịch biển Việt Nam: Phú Quốc và bài học 'giữ bản sắc' không của riêng ai","description":"Theo nhiều nhà quản lý và nhà đầu tư, Phú Quốc là minh chứng rõ ràng của sự đầu tư thiên lệch, quá tập trung cho các dự án bất động sản, trong khi đầu tư cho kinh tế biển, kinh tế thể thao không nhiều.","displayType":12,"category":{"name":"Bàn tròn trực tuyến","detailUrl":"/ban-tron-truc-tuyen","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-tron-truc-tuyen","relatedIds":["000005","00000W"],"subIds":["00004D"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-bien-viet-nam-phu-quoc-va-bai-hoc-giu-ban-sac-khong-cua-rieng-ai-2220880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/du-lich-bien-viet-nam-phu-quoc-va-bai-hoc-giu-ban-sac-khong-cua-rieng-ai-119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:30:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221808","title":"Ngắm các điểm check-in tuyệt đẹp chào năm mới 2024 ở Đà Nẵng qua phối cảnh","description":"Chào mừng năm mới 2024, Đà Nẵng lắp đặt mô hình check-in tại 3 địa điểm phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-cac-diem-check-in-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-2221808.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngam-cac-diem-check-in-tuyet-dep-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-1484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220955","title":"Báo nước ngoài chỉ ra những lý do Việt Nam là một nơi đáng sống","description":"Travel2next đưa tin, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời để ghé thăm và là một trong những lựa chọn có chi phí sinh hoạt thấp trên thế giới. Do đó không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam ngày càng tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-2220955.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-1471.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221301","title":"Món chè gì ở Huế 'mặn mặn, ngọt ngọt', thách thức các tín đồ ẩm thực?","description":"Đặc sản Huế không chỉ hấp dẫn du khách bởi hương vị lạ miệng mà còn có giá thành bình dân, gồm nhiều món ăn ngon như cơm hến, chè bột lọc heo quay, cà phê muối, mắm sò,…","displayType":6,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dac-san-hue-co-mon-che-doc-nhat-vo-nhi-duoc-lam-tu-nguyen-lieu-nao-2221301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mon-che-gi-o-hue-man-man-ngot-ngot-thach-thuc-cac-tin-do-am-thuc-1253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220799","title":"Khách Hàn Quốc hào hứng 'ăn cả Cao Bằng', bất ngờ với loạt đặc sản rẻ như cho","description":"Trong chuyến du lịch Cao Bằng gần đây, chàng YouTuber Hàn Quốc không khỏi ấn tượng với loạt món đặc sản nức tiếng có giá thành bình dân như phở chua, phở vịt quay, bánh cao chằng, bánh áp chao,...","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-2220799.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-874.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:28:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221594","title":"'Thủ phủ resort' tham vọng đón 3,5 triệu lượt khách","description":"Thông tin trên được đưa ra tổ chức hội thảo “Giới thiệu và quảng bá điểm đến Kê Gà-Bình Thuận”, mới diễn ra tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-phu-resort-tham-vong-don-3-5-trieu-luot-khach-2221594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-phu-resort-tham-vong-don-35-trieu-luot-khach-684.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219560","title":"Du khách Trung Quốc bị Thái Lan 'cấm cửa' 10 năm vì sang du lịch để ăn xin","description":"Sáu du khách Trung Quốc bị phát hiện xin tiền trên đường phố ở Bangkok đã bị cấm quay lại Thái Lan trong vòng 10 năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-trung-quoc-bi-thai-lan-cam-cua-10-nam-vi-sang-du-lich-de-an-xin-2219560.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-khach-trung-quoc-bi-thai-lan-cam-cua-10-nam-vi-sang-du-lich-de-an-xin-443.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:57:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221495","title":"Saigontourist Group - tạo bản sắc hành trình du lịch thông qua ẩm thực","description":"Với tâm huyết truyền tải và quảng bá nền văn hóa độc đáo và nền ẩm thực phong phú của Việt Nam, Saigontourist Group đã tạo nên những hành trình du lịch độc đáo, sáng tạo thông qua chương trình Du lịch và Ẩm thực.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/saigontourist-group-tao-ban-sac-hanh-trinh-du-lich-thong-qua-am-thuc-2221495.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/saigontourist-group-tao-ban-sac-hanh-trinh-du-lich-thong-qua-am-thuc-245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220859","title":"Du lịch biển Việt Nam đừng trở thành 'phiên bản nhái của Thái Lan'","description":"Nhiều địa phương ở Việt Nam muốn áp dụng mô hình phát triển du lịch biển như Phuket (Thái Lan), tuy nhiên chỉ dừng ở mức “copy-paste” mà không nắm rõ mình có lợi thế và hạn chế ra sao.","displayType":12,"category":{"name":"Bàn tròn trực tuyến","detailUrl":"/ban-tron-truc-tuyen","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-tron-truc-tuyen","relatedIds":["000005","00000W"],"subIds":["00004D"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-bien-viet-nam-dung-tro-thanh-phien-ban-nhai-cua-thai-lan-2220859.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-bien-viet-nam-dung-tro-thanh-phien-ban-nhai-cua-thai-lan-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218305","title":"Thảo nguyên ‘trên mây’ ấn tượng ở Quảng Ngãi, khách săn mây đẹp chẳng kém Tà Xùa","description":"Tới thảo nguyên rộng mênh mông nằm ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, du khách không chỉ được tận hưởng không gian trong lành, xanh mát mà còn thoải mái cắm trại, săn biển mây đẹp chẳng kém Y Tý, Tà Xùa,…","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thao-nguyen-bui-hui-o-quang-ngai-khach-san-may-dep-chang-kem-ta-xua-2218305.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thao-nguyen-tren-may-an-tuong-o-quang-ngai-khach-san-may-dep-chang-kem-ta-xua-1308.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221176","title":"Hành khách sửng sốt phát hiện máy bay hạ cánh nhầm sân bay, cách điểm đến 300km","description":"NIGERIA - Một máy bay chở khách của hãng hàng không United Nigeria Airlines vừa rơi vào tình huống hy hữu khi phi công cho hạ cánh nhầm sân bay, cách đích đến tới hơn 300 km.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-2221176.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-1238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221335","title":"Lý Sơn dự kiến thu phí du khách tham quan","description":"Các phòng, ban đơn vị trên huyện đảo Lý Sơn cơ bản đồng ý với dự thảo thu vé các điểm tham quan đối với du khách lên đảo.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-son-du-kien-thu-phi-du-khach-tham-quan-2221335.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ly-son-du-kien-thu-phi-du-khach-tham-quan-1397.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221328","title":"Đã tìm ra thực khách chuyển nhầm 270 triệu đồng cho bữa ăn 270 nghìn ở Thanh Hóa","description":"Người chuyển nhầm tiền 270 triệu đồng cho bữa ăn trưa 270 nghìn đồng ở nhà hàng Lan Ngan (TP Thanh Hóa) là một phụ nữ mới đi làm ở Đài Loan về.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-tim-ra-thuc-khach-chuyen-nham-270-trieu-dong-cho-bua-an-270-nghin-o-thanh-hoa-2221328.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/da-tim-ra-thuc-khach-chuyen-nham-270-trieu-dong-cho-bua-an-270-nghin-o-thanh-hoa-1387.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221295","title":"Đà Nẵng tổ chức giải chạy trên bán đảo Sơn Trà đúng dịp lễ Giáng sinh","description":"Giải chạy bộ được tổ chức trên bán đảo Sơn Trà đúng dịp lễ Giáng sinh hứa hẹn thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-to-chuc-giai-chay-tren-ban-dao-son-tra-hut-du-khach-dip-cuoi-nam-2221295.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/da-nang-to-chuc-giai-chay-tren-ban-dao-son-tra-dung-dip-le-giang-sinh-1230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

