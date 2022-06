Cặp đôi Thanh Thúy-Đức Thịnh hé lộ bối cảnh quay cho ba phim mới

Đạo diễn Đức Thịnh hé lộ, dự án phim sẽ đúng vào kỷ niệm 15 năm ngày cưới của cặp đôi, do hai vợ chồng anh đóng chính, dự kiến công chiếu vào năm 2023. Bên cạnh đó, vị đạo diễn cũng ấp ủ 2 tác phẩm điện ảnh hài về tình bạn và về giá trị của việc trưởng thành của người trẻ.

Gia đình là chỗ dựa tinh thần, nguồn cảm hứng nghệ thuật

Đạo diễn Đức Thịnh cho biết: "Gia đình là nguồn năng lượng lớn, chất liệu thực tế giúp tôi tạo nên kịch bản kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận, ủng hộ chúng tôi hơn nữa".

Hai vợ chồng chia sẻ, để trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau, họ từng trải qua thời khắc chênh vênh, bất đồng một số quan điểm nhưng chưa bao giờ "vỡ mộng hôn nhân". Cả hai luôn cố gắng mở lòng, lắng nghe, bao dung bạn đời và hoàn thiện bản thân. “Gia tài” lớn nhất của Đức Thịnh, Thanh Thúy là hai con trai và sự tin tưởng. Những yếu tố này cũng ảnh hưởng lớn đến ý tưởng làm phim của Đức Thịnh.

Thanh Thúy yêu thích biệt thự tại dự án Aqua City vì thiết kế sang trọng, bố trí công năng thông minh

Hôn nhân khiến Đức Thịnh lẫn Thanh Thúy dần thay đổi theo hướng tích cực. Đạo diễn dành toàn tâm toàn ý bên vợ con. "Lúc còn độc thân, tôi thường về nhà sau 1 - 2h sáng. Nhưng khi lập gia đình, tôi luôn có mặt ở nhà trước 8h tối. Khi không đi quay tôi dành thời gian bên gia đình và các con", anh nói.

Trong khi đó, Thanh Thúy từ cô gái dịu dàng, trở nên cứng rắn, biết vun vén cho gia đình. Người đẹp nói cuộc sống vợ chồng lãng mạn, nồng nhiệt nhưng không thiếu sự bất đồng. Khi Cà Phê và Thiên Phú chào đời, trách nhiệm ngày một lớn, cô và chồng nỗ lực thấu hiểu, tin tưởng nhau.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh tận hưởng những phút giây cùng nhau tại dự án Aqua City

"Lúc mới cưới, đôi khi tôi hoài nghi, nhưng anh Thịnh khá “ngoan” chưa từng khiến tôi buồn lòng. Nhờ vậy niềm tin tôi dành cho chồng thêm vững chắc qua năm tháng", Thanh Thúy cho hay. Nữ diễn viên quan niệm, muốn hạnh phúc, vợ chồng cần hạ bớt cái tôi của mỗi người. Lúc mâu thuẫn, chồng nóng giận thì vợ nên nhún nhường và ngược lại.

Bối cảnh hứa hẹn đẹp như châu Âu

Quay lại chuyện làm phim, Đức Thịnh cho biết anh muốn chuẩn bị mọi khâu tốt nhất, từ kịch bản, bối cảnh đến chọn diễn viên để mang đến tác phẩm chất lượng nhất cho khán giả.

Đức Thịnh chia sẻ, trước chuyến đi anh đã tìm hiểu kỹ những công trình kiến trúc phong cách châu Âu trên Internet và từ bạn bè. Nhưng khi đặt chân đến dự án Aqua City, anh bất ngờ và ấn tượng trước vẻ đẹp cũng như quy mô rộng lớn của nơi đây.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh không ngờ ngay sát TP.HCM lại có một dự án đô thị đẳng cấp như Aqua City

"Các điểm đến được nhiều người check-in thời gian qua như: Dinh thự ánh sáng Garden Palace, tổ hợp Quảng trường - Bến du thuyền Aqua Marina, biểu tượng đôi cánh bạc hay khán đài vọng cảnh... phù hợp với các góc quay lãng mạn, những khoảnh khắc gắn kết gia đình, bạn bè…", Đức Thịnh nói.

Đạo diễn cũng cho hay, vẻ đẹp của các biệt thự, những con đường ngập bóng cây, công viên ven sông, clubhouse sang trọng, khu boutique shophouse, trung tâm thương mại Aqua Central Mall... tại dự án đô thị cũng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những bối cảnh cần sự thơ mộng, náo nhiệt hay sang trọng.

Gia đình sao check-in dinh thự ánh sáng Garden Palace phong cách châu Âu - điểm đến được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội thời gian qua

Trong khi đó, Thanh Thúy ấn tượng với 32km đường sông bao quanh dự án khu đô thị, lối quy hoạch tối ưu lợi thế sông nước để đa dạng mạng lưới kết nối giao thông và gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân tương lai. Theo nữ diễn viên, việc di chuyển từ TP. HCM đến Aqua City thuận tiện cả đường sông lẫn đường bộ. Đặc biệt hơn, từ Aqua City cư dân có thể dễ dàng đến các điểm du lịch nổi tiếng như: Vũng Tàu, Phan Thiết...

Thanh Thúy cho hay: "Ngoài bối cảnh phim mới, show Ola cô Thúy tại Aqua City, tôi còn nghĩ đến chuyện an cư tại đây để con có không gian học tập, vui chơi và trưởng thành trong môi trường sống an ninh và văn minh".

Đồng quan điểm với vợ, Đức Thịnh đánh giá cao không gian thoáng mát nhờ luồng gió từ sông Đồng Nai. Cặp sao mê các mảng xanh len lỏi khắp nơi, những biệt thự có phong cách thiết kế sang trọng và tinh tế, tối ưu những mảng cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, cũng như cách bố trí công năng thông minh giúp tăng tính kết nối giữa các thành viên, giúp gia đình cặp sao giảm căng thẳng khi phải quay phim dài ngày.

Đạo diễn cho rằng quy hoạch đồng bộ các tiện ích thỏa mãn như cầu an cư và tận hưởng cuộc sống của mọi lứa tuổi là “điểm cộng” của dự án với: trường học, bệnh viện, trung tâm thể thao, khu mua sắm, vui chơi giải trí, resort chuẩn quốc tế... Nhất là trung tâm an ninh Aqua Security Center với hệ thống an ninh đa lớp ứng dụng công nghệ AI, điều hành và hoạt động 24/7 - hứa hẹn mang đến môi trường sống an toàn.

