Carlo Ancelotti: Người nông dân đáng kính

"Tôi thích hát", Carlo Ancelotti nói và cầm lấy micro khi đội bóng diễu hành chức vô địch La Liga lần thứ 35 ở quảng trường Cibeles. Rồi ông hát vang theo điệu nhạc chiến thắng: "Oh, oh, oh, oh... Madrid".

Ancelotti hát ở quảng trường Cibeles

Biển người sôi sục ở trung tâm thủ đô. Chưa đầy một năm kể từ khi trở lại Real Madrid, sau cuộc chia tay của Zinedine Zidane, Ancelotti làm tốt hơn những gì Chủ tịch Florentino Perez mong đợi. Ông sớm mang về Siêu Cúp Tây Ban Nha, và giờ là danh hiệu La Liga trước 4 vòng đấu.

"Ngay khi chúng tôi gọi cho Carlo, ông ấy nói: 'Tôi đang đến'. Ông ấy là người quản lý tốt nhất các đội bóng lớn", Chủ tịch Perez giải thích việc thuê Ancelotti, điều mà chính nhà cầm quân người Italy, khi ấy dẫn Everton, cũng không ngờ tới.

"Chúng tôi đã thành công", Chủ tịch Perez tiếp tục, đầy hài lòng với kết quả. "Chúng tôi đã đúng với mọi thứ, với kế hoạch của các cầu thủ, với huấn luyện viên thể chất, với thể chất, với mọi thứ. Đối với chúng tôi, Ancelotti là người giỏi nhất".

Con trai người nông dân đáng kính

Real Madrid đã vô địch La Liga ngay trong tháng 4 (trận đấu kết thúc vào tối 30/4, theo giờ địa phương), với con trai của một nông dân Reggiolo - thị trấn nhỏ thuộc xứ Emilia-Romagna, thuộc miền bắc Italy - trên băng ghế kỹ thuật.

Ancelotti là người đáng kính với nhiều thành công

Một người đàn ông từng làm pho mát khi còn trẻ. Ancelotti chưa bưa bao giờ từ chối nguồn gốc nông dân, khi bản thân ông từng tham gia làm Parmigiano Reggiano - một dạng pho mát hạt cứng rất nổi tiếng của Italy - chờ đến khi thành phẩm rồi mang bán để kiếm một số tiền.

Khi còn là một cầu thủ, Ancelotti đi từ Olimpico di Roma đến San Siro, nơi ông là huyền thoại của Milan trong kỷ nguyên Arrigo Sacchi vĩ đại. Trong đó, vào năm 1989, ông mở tỷ số giúp đội nhà thắng Real Madrid 5-0. Một pha xử lý trước khi sút xa khiến hai huyền thoại Los Blancos, Schuster và Sanchis, hoàn toàn ngỡ ngàng.

Khi bước vào con đường huấn luyện, Carletto mang về phòng truyền thống sân San Siro 2 danh hiệu Champions League và những giá trị đầy kiêu hãnh.

Ông chuyển đến Madrid và giúp đội chấm dứt 12 năm không thể giành chức vô địch châu Âu.

Một người đàn ông truyền thống, một quý ông lớn tuổi cổ điển thích uống rượu ngon, loại vang Bologna nổi tiếng ở quê nhà, thường đội mũ lưỡi trai trong các dịp lễ kỷ niệm của gia đình.

Ngoài ra, ông rất thích hát, điều này giúp các mối quan hệ trở nên gần gũi hơn. Ancelotti luôn có thói quen nhẩm theo giai điệu "Y nada más" (tạm dịch: Và không có gì hơn) của nghệ sỹ Silvio Rodriguez.

Một người hiểu triết lý Real Madrid

Ancelotti có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Real Madrid, giống như các HLV nổi tiếng khác từng làm việc ở sân Bernabeu như Luis Molowny, Vicente del Bosque và Zinedine Zidane.

Real Madrid của Ancelotti áp đảo La Liga

Ở Carletto là sự bình thường, từ quan hệ xã hội đến bóng đá. Một sự bình thường mang đến nỗi kinh hoàng với các đối thủ. Điều đặc biệt, ở những đội bóng mà ông dẫn dắt, đặc biệt là Real Madrid với quá nhiều cái tôi, không bao giờ có rắc rối trong phòng thay đồ - sự tương phản so với Jose Mourinho.

Trên khán đài, những người hâm mộ Madrid vốn có thói quen la ó cầu thủ (Gareth Bale là nạn nhân nổi tiếng nhất), cũng không có những lời trách móc nặng nề với Ancelotti. Ngay cả trong trận Kinh điển thua Barca 0-4, trận đấu mà ông nhận trách nhiệm, Carletto cũng không phải chịu phản ứng thái quá.

Ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, Ancelotti giống như người cha của các cầu thủ. Nhiều người cũng chủ động gọi ông như vậy. Ông hiểu rõ triết lý của Real Madrid, không chỉ bóng đá mà còn nhiều khía cạnh khác.

Trong hai nhiệm kỳ của mình ở thủ đô Tây Ban Nha, nhà cầm quân sinh năm 1959 đến với sân Bernabeu như trải nghiệm cuộc sống, để có một khoảng thời gian vui vẻ, để được trẻ lại một lần nữa, để được cười sảng khoái với những cổ động viên cuồng nhiệt, để tạo nên những cuộc lội ngược dòng, ghi bàn trong những phút bù giờ và để giành chiến thắng tất cả mọi thứ.

Real Madrid không chỉ bóng đá mà còn đại diện cho tính cách cao quý. Ancelotti, con trai của người nông dân miền bắc nước Italy, thực sự phù hợp với triết lý ấy. Với ông, "Los Merengues" trở nên gần gũi và đẹp hơn trong mắt những người yêu bóng đá trung lập.

Kỷ lục gia Ancelotti

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, sau danh hiệu Champions League, Ancelotti cùng Real Madrid lập kỷ lục 22 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận. Dù vậy, cuộc sụp đổ đầu năm 2015 khiến đội lỡ hẹn với La Liga và ông phải ra đi.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Ancelotti

Trở lại Madrid, Ancelotti ngay lập tức bổ sung vào bộ sưu tập của mình danh hiệu còn thiếu. Lần đầu tiên kể từ 2007, cũng với một người Italy trên ghế huấn luyện (Fabio Capello), Real Madrid vô địch La Liga với trận đấu trên sân nhà Bernabeu. Kết quả này càng thêm ý nghĩa vào thời điểm CLB kỷ niệm 120 năm thành lập.

Với Ancelotti, ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ông từng vô địch Italy (Milan), Anh (Chelsea), Pháp (PSG) và Đức (Bayern Munich).

Ở Bernabeu, sau giây phút chiến thắng, Ancelotti được các cầu thủ tung lên cao. "Thêm một lần nữa, thêm một lần nữa", ông nói với đội trưởng Marcelo về cảm giác đặc biệt khi người bay trên không trung.

"Tôi thực sự thích bay trên không", Carletto xúc động sau giây phút đăng quang. "Đó là do di truyền. Bố tôi vẫn làm như vậy, ông tôi từng làm tương tự. Nó có nghĩa là tôi rất hạnh phúc". Niềm hạnh phúc không ngờ, như một món quà. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Gửi đến Chủ tịch Perez, người đã đưa tôi đến đây theo cách mà tôi không ngờ tới".

Ancelotti là người đam mê những chiếc cúp. Sau vinh quang, ông bắt tay vào công việc để hướng đến cuộc lội ngược dòng trước Man City ở Champions League.

Ngọc Huy