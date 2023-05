Xem video:

Sau chiến thắng 4-2 trước Espanyol ở trận derby Catalan, các cầu thủ Barcelona xếp thành vòng tròn và nhảy múa ăn mừng chức vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu, ngay giữa thánh địa Estadio Cornellà-El Prat.

CĐV Espanyol vì cay cú vì đội nhà thua trận và nguy cơ phải xuống hạng, trong khi đại kình địch Barca lại ăn mừng tưng bừng.

Khá đông fan quá khích của chủ nhà tức giận tràn xuống sân, một số CĐV cầm theo ghế và vật cứng đuổi theo các cầu thủ Barca với vẻ tức giận.

Rất may là thầy trò HLV Xavi kịp tháo chạy vào phòng thay đồ an toàn. Lực lượng an ninh lập tức can thiệp, không ít fan cuồng vẫn cố ném ghế và xông vào trong để "trút giận" lên Lewandowski và các đồng đội.