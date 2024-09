Khoảng 23h tối qua, tại TP Thanh Hóa đã có mưa to kèm gió mạnh khiến nhiều cây cổ thụ trên địa bàn phường Đông Vệ bị đổ.

Một thanh niên đang điều khiển xe máy, khi đi đến ngã ba Voi, đường Quang Trung giao với đại lộ Võ Nguyên Giáp đã bị cây lớn đổ đè lên người.

Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường cắt cây, đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Ngoài khu vực phường Đông Vệ, trên các tuyến đường Dương Đình Nghệ, Trần Phú, Lê Lai… nhiều cây cổ thụ cũng bị đổ, đè lên ô tô đang đỗ ven đường.

Chiều qua, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công điện yêu cầu cấm biển từ 12h ngày 6/9 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3).

Chủ tịch tỉnh yêu cầu: Các địa phương rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với những hoạt động trên biển, đảo; bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền trên biển; đặc biệt là tàu thuyền đang còn hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ, ven biển từ Hà Tĩnh trở ra và tại nơi tránh trú;

Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn.

Một số hình ảnh cây cối đổ la liệt đè lên ô tô, xe máy ở Thanh Hóa.

Một thanh niên đi xe máy bị cây đổ đè vào người. Ảnh: CTV

Cây đổ đè lên ô tô đỗ ven đường. Ảnh: CTV

Cây cổ thụ đổ gẫy la liệt. Ảnh: CTV

Gió to khiến nhiều cây bật gốc. Ảnh: CTV

Cây cối gãy đổ lên ô tô. Ảnh: CTV