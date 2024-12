Video cây đu đủ "cổ thụ" cao gần 10m, một vòng tay ôm không xuể

Gần đây, một tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip quay cây đu đủ “có một không hai” ở Yên Bái.

Người đàn ông quay clip mô tả, cây đu đủ này to đến mức một vòng tay ôm không xuể. Phần ngọn chia ra 7 nhánh, phía trên đang ra rất nhiều đu đủ non.

Người này còn hài hước nhờ cộng đồng mạng định giá cho cây đu đủ “cổ thụ”. Bên dưới, nhiều tài khoản bình luận với nội dung: “Chưa thấy cây đu đủ nào to và cao như cây trong clip”, “cây này nên bán cho các đại gia về trồng trong sân vườn”, “cây đu đủ mà tưởng cây bàng”…

Cây đu đủ gây xôn xao mạng xã hội

Đoạn clip nhanh chóng lên xu hướng của TikTok, thu hút hơn 4 triệu lượt xem và gần 3.000 bình luận.

Qua tìm hiểu, chủ nhân đoạn clip cây đu đủ độc lạ ở Yên Bái là anh Nguyễn Trung Nghĩa (38 tuổi, Yên Bái). Anh xác nhận, hình ảnh cây đu đủ hoàn toàn đúng sự thật, không qua chỉnh sửa, cắt ghép.

Ngày 28/11, anh Nghĩa cùng bạn đi chơi ở xã Sùng Đô (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cách nhà khoảng 10km. Tại đây, anh phát hiện cây đu đủ cao gần 10m và bề hoành khoảng một vòng tay ôm không xuể.

Do có quen biết với chủ cây đu đủ nên anh và bạn vào nhà uống nước, hỏi chuyện để thỏa trí tò mò.

Anh Nghĩa cho biết: “Chủ nhà nói cây đu đủ được trồng cách đây 10 năm. Họ trồng chơi, không chăm bón gì cả.

Mấy năm trước, cây bị gió quật gãy ngọn. Đa phần đu đủ gãy ngọn sẽ thối rữa và chết. Tuy nhiên, cây này có sức sống mãnh liệt.

Ở vị trí bị gãy, cây mọc ra nhiều nhánh con và phát triển như hiện tại. Trong clip, tôi đếm sơ bộ có 7 nhánh nhưng thực tế phải đến 8 nhánh”.

Cây đu đủ 10 năm tuổi vẫn rất sai trái. Ảnh cắt từ clip

Đu đủ là cây thân thảo, xốp, dễ mục ruỗng. Tuy nhiên, cây đu đủ mà anh Nghĩa quay clip lại có thân cứng, vững chắc. Dù trồng lâu năm nhưng cây vẫn sai trái, quả chín rất ngọt.

Anh miêu tả, bạn anh cao lớn nhưng vòng tay ôm thân cây không xuể. Chưa kể, đó chưa phải phần thân to nhất của cây. Đoạn to nhất của thân cây nằm ở phía trên, cách xa so với một người cao 1,75m.

“Cây cao hơn 8m, chưa kể chủ nhà vừa san đất, lấp hơn 1m thân cây. Nếu bới đất ra và tính chuẩn xác thì cây cao gần 10m.

Lúc quay clip, tôi đứng trên cao chĩa điện thoại xuống nên thấy cây nhỏ hơn thực tế”, anh Nghĩa chia sẻ.

Cây đu đủ “cổ thụ” được trồng bên sườn núi. Khu vực này thường có sương mù vào buổi sáng, mát mẻ quanh năm.

Ngoài cây đu đủ độc lạ, chủ nhà còn trồng thêm một số cây đu đủ khác nhưng không có cây nào nhiều nhánh và to như cây cũ.

Sau khi xin phép chủ nhân, anh Nghĩa quay và đăng tải clip cây đu đủ lên mạng xã hội. Anh không ngờ clip được nhiều người quan tâm.

Trước đây, người dân TPHCM và Bình Phước phát hiện một số cây đu đủ cao hơn 10m. Tuy nhiên, các cây này không có thân to và chắc như cây đu đủ ở Yên Bái.

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp