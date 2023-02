Chăm sóc răng miệng đúng cách cho người cao tuổi

Những vấn đề chăm sóc răng miệng ở người cao tuổi

Càng lớn tuổi răng càng yếu đi, cho nên việc chăm sóc răng miệng trở thành mối quan tâm hàng đầu ở nhiều người. Với người cao tuổi, họ phải ăn được, ăn ngon, đủ dinh dưỡng thì mới có sức khỏe tốt. Khi răng rụng nhiều, nướu đóng vai trò nhai, nghiền thức ăn sẽ dễ bị đau, tổn thương; lâu dần khiến người cao tuổi ngại ăn uống, biếng ăn vì không còn cảm nhận được vị ngon của thức ăn. Đây cũng là lý do người cao tuổi cần được chăm sóc răng miệng tốt, thăm khám định kỳ, chữa trị bệnh nha khoa sớm và đúng cách.

Nhiều người cao tuổi hiểu được điều này, song vẫn chủ quan trước các vấn đề răng miệng. BS. Võ Hoàng Anh tại phòng khám nha khoa Mira lý giải: “Người cao tuổi thường có ý nghĩ: “Già ai mà chẳng mất răng, mất rồi thì đành chịu vậy chứ đi làm răng vừa đau, vừa tốn kém”. Thế là bố mẹ cứ thế chịu đựng, dù cho việc ăn nhai không tốt có thể khiến bản thân suy nhược, sức khỏe xuống dốc… Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức và sự quan tâm của chính những người con trong gia đình”.

Với nha sĩ, BS. Hoàng Anh cho rằng trong quá trình điều trị nha khoa cho người lớn tuổi, thách thức lớn nhất của bác sĩ chính là kiểm soát tốt bệnh lý nền, hiểu rõ những ảnh hưởng của bệnh lý nền để đưa ra phương án thích hợp. Nhiều trường hợp không chỉ mắc bệnh tiểu đường mà còn kèm theo cao huyết áp, suy tim…; nên khi thực hiện điều trị nha khoa, nhất là nhổ răng, bác sĩ phải đánh giá sức khỏe toàn thân của bệnh nhân kỹ càng.

“Thông thường các loại thuốc gây tê có chất co mạch làm tăng huyết áp nên sẽ không thích hợp dùng trong điều trị nha khoa cho người lớn tuổi bị cao huyết áp. Trong trường hợp này, bác sĩ phải chọn loại thuốc tê không có chất co mạch. Với người bị các bệnh lý tim mạch, khi nhổ răng cần có can thiệp cầm máu tốt. Nguyên nhân vì bệnh nhân tim mạch thường dùng thuốc chống đông máu nên máu sẽ loãng hơn, khó đông hơn người trẻ. Vì thế, sau nhổ răng cần có biện pháp cầm máu tốt, giúp vết thương mau lành hơn”, BS. Hoàng Anh nói.

Địa chỉ khám chữa răng cho người cao tuổi

Khi lựa chọn nơi khám chữa răng, nhiều người chú ý đến các phòng khám bệnh hiện đại, quy tụ các bác sĩ có tay nghề cao. Ở TP.HCM, phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt thuộc Công ty TNHH Nha khoa Mira được nhiều người biết đến.

Phòng khám có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm từng làm việc ở Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM… Hướng đến sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ y, bác sĩ ở phòng khám thấu hiểu tâm lý, nỗi lo lắng của người lớn tuổi khi khám răng. Trước, trong và sau quá trình điều trị, các bác sĩ đều trò chuyện, tìm hiểu bệnh nền, giải đáp, tư vấn giải pháp tận tình nhằm giúp bệnh nhân cảm thấy yên lòng, thoải mái.

BS. Hoàng Anh cho biết, trong điều trị, phòng khám ưu tiên sử dụng thuốc tê không co mạch dành cho người cao tuổi, nỗ lực cầm máu tốt sau nhổ răng, mọi thủ thuật đều được thực hiện nhẹ nhàng nhất có thể để giảm thiểu tình trạng chảy máu răng, gây đau. Phòng khám hạn chế tối đa việc thực hiện tiểu phẫu khi điều trị cho người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, phòng khám ưu tiên những phục hình khác đơn giản hơn, ít tốn kém hơn trồng răng Implant là: phục hình tháo lắp hoặc phục hình cố định. “Bác sĩ có thể tái tạo răng từ chính chân răng của bệnh nhân, giúp người lớn tuổi đỡ chịu đau khi phải làm tiểu phẫu cắm Implant mà kết quả tương tự. Thời gian hồi phục nhanh, lắp răng nhanh giúp người lớn tuổi ăn nhai tốt, đảm bảo sức khỏe toàn thân”, BS. Hoàng Anh giải thích.

Đặc biệt, phòng khám có đủ thiết bị, máy móc hiện đại để thực hiện xét nghiệm, tiểu phẫu, khám chữa bệnh như: 5 ghế điều trị nha khoa; máy CT conebeam CT 3D kavo Pro áp dụng công nghệ giảm liều low dose technology đạt chất lượng hình ảnh tốt; máy scan nha khoa 3shape trios move tiện lợi, tạo cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân trong quá trình lấy dấu chỉnh nha, phục hình, mô phỏng kết quả đạt được sau điều trị; khử khuẩn bằng nồi hấp class B Castellini; máy piezotome với đầu rung siêu âm giúp nhổ răng khôn nhẹ nhàng, nhanh chóng, giảm sưng đau sau nhổ; trong điều trị tủy, phòng khám trang bị: máy nội nha, máy định vị chóp, thuốc MTA, biodentine được áp dụng trong điều trị tủy răng tương hợp sinh học…

Tấn Tài