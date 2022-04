Chặn đường giết vợ vì không được chia tiền bán nhà

Ngày 26/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đức (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Đức và chị Nguyễn Thị Thu Vân kết hôn từ năm 2006 và có 2 con chung. Quá trình chung sống, do Đức ham mê cờ bạc, vay mượn tiền của nhiều người, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên chị Vân đệ đơn xin ly hôn.

Ngày 9/4/2021, TAND huyện Hóc Môn đã chấp nhận yêu cầu của chị Vân được ly hôn với Đức.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đức tại tòa. Ảnh: Thanh Phương

Trước đó, trong thời TAND huyện Hóc Môn thụ lý đơn khởi kiện ly hôn của chị Vân đối với Đức, do chị Vân không đồng ý chia cho Đức số tiền 2,6 tỷ đồng của chị Vân bán nhà tại huyện Cần Giờ , TP.HCM (tài sản của cha mẹ chị Vân cho chị) nên Đức nhiều lần đe dọa.

Ngay trong buổi hòa giải, khi chị vẫn không chia cho Đức số tiền bán nhà, anh ta lập tức rút dép đánh vào mặt vợ. Tiếp đó, Đức còn tìm tới tận cơ quan chị Vân đòi chia tiền.

Không thay đổi được quyết định của vợ, Đức nhắn tin cho chị Vân và anh Nguyễn Hữu Tài (anh trai chị Vân) đe dọa nếu chị Vân không chịu chia tiền, Đức sẽ dùng xăng đốt chị Vân và cả gia đình anh trai vợ.

Tới 18h ngày 25/1/2021, sau khi rút xăng ở xe máy, mang theo một con dao, Đức chạy xe vòng vòng đợi tới giờ chị Vân đón con đi học về với mục đích đổ xăng đốt chết vợ.

Đến 19h cùng ngày, phát hiện thấy vợ đi trên đường Lê Thị Hồng Gấm, huyện Hóc Môn, Đức lập tức ép xe chị Vân vào lề đường. Thấy vậy, chị Vân hốt hoảng vứt xe bỏ chạy thì bị Đức đuổi theo, nắm cổ áo rồi đổ xăng lên đầu và người chị Vân.

Rất may, do anh Tài nghi ngờ nên đã bí mật đi phía sau Đức để bảo vệ chị Vân, nên khi nhìn thấy Đức ra tay với em gái, anh Tài đã xông vào kẹp cổ, giữ tay không cho Đức lấy bật lửa đốt chị Vân. Đồng thời anh Tài truy hô để người dân ra hỗ trợ, khống chế, đưa Đức đến cơ quan công an tố cáo hành vi của anh ta.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để cải tạo giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Đức 8 năm tù.

Thanh Phương