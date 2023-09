Ngày 5/9, Công an Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối tượng Quách Trần Khánh Duy (SN 1994, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Quách Trần Khánh Duy. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 1/9, Duy cùng anh N.C.T. và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Đến khoảng 22h, giữa Duy và T. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cả 2 xô xát.

Sau đó, Duy điều khiển ô tô của mình đi về thì bị T. dùng ô tô cá nhân chặn đường và dùng côn nhị khúc đánh nhiều phát vào đầu và người của Duy.

Bực tức, Duy lấy trong túi quần con dao bấm đâm nhiều nhát vào người T. rồi lên xe chạy về nhà. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa T. đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Khi hay tin T. đã tử vong, rạng sáng 2/9, Duy đến Công an huyện Xuân Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau đó, Công an huyện Xuân Lộc đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định.