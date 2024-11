Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh làm rõ vụ giết người do Ngô Văn Toàn (56 tuổi, ngụ quận 8) thực hiện vào tối 28/11 và bị bắt giữ vào rạng sáng 29/11.

Bước đầu nghi can Toàn thừa nhận đã ra tay sát hại bà N.T.M.T. (48 tuổi) là xuất phát từ mâu thuẫn hàng xóm với nhau.

Nghi can Ngô Văn Toàn. Ảnh: CACC

Cụ thể, Toàn khai, là hàng xóm với gia đình bà T. tại ấp 8, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Toàn thường xuyên ăn nhậu với em trai của bà T. nên bị bà này cằn nhằn, chửi bới lớn tiếng nơi đông người.

Tối 28/11, Toàn cùng một số người tổ chức ăn nhậu thì bị bà T. chửi bới ồn ào, bị “quê” trước nhiều người. Bực tức, Toàn nảy sinh ý định trả thù.

Một lúc sau, thấy bà T. điều khiển xe máy đi ra ngoài mua thuốc, Toàn cầm dao đi ra đầu đường để phục kích sẵn.

Bà T. quay về bị Toàn chặn đường, dùng dao tấn công đâm nhiều nhát khiến gục tại chỗ. Khi hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu thì bà T. đã tử vong.

Sau khi gây án, Toàn chạy xe máy tẩu thoát nhưng biết bị truy lùng nên bỏ lại xe ở đường Nguyễn Văn Linh để chạy bộ thoát thân.

Đến rạng sáng 29/11, lực lượng công an khoanh vùng và bắt giữ được Toàn đang ẩn nấp ở khu vực bờ sông tại quận 7. Khi bị bắt, Toàn bình tĩnh thừa nhận toàn bộ hành vi.