Rạng sáng 26/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo từ Công an tỉnh Bình Dương về việc nghi can giết người, cướp tài sản tại Bình Dương đang trên ô tô khách biển số 79F-006.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A để bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận) tổ chức triển khai lực lượng phối hợp bắt giữ nghi can.

Đến khoảng 2h35 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách như tin báo đang lưu thông trên đường Trường Chinh, TP Phan Thiết nên tiến hành dừng xe, kiểm tra hành chính.

Nghi can Hiếu tại cơ quan công an tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: CA)

Sau đó, Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các trinh sát hình sự bắt giữ nghi can. Tiến hành khám xét nhanh, lực lượng công an thu giữ trong người nghi can một số đồ vật, tang vật liên quan.

Nghi can khai tên là Nguyễn Sỹ Hiếu (SN 1995, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và thừa nhận liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23/12 tại khu phố 6, phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Công an tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất thủ tục bàn giao nghi can Hiếu cho Công an tỉnh Bình Dương.