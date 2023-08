XEM CLIP:

Ngày 16/8, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho hay, đang phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh để sàng lọc, xử lý nhóm đối tượng tụ tập so kè tốc độ, gây rối tại khu vực cầu Sài Gòn.

Tối 15/8, Phòng PC08 nắm thông tin về việc 20h30 sẽ có nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau đua xe, so kè tốc độ, đi thành đoàn tại khu vực Cầu Sài Gòn, nối quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức. Đội Tham mưu cùng Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn của Phòng PC08 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh tổ chức lực lượng chốt chặn, xử lý.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an phường 22, quận Bình Thạnh tổ chức chốt chặn, xử lý nhóm đua xe. Ảnh: PC08

Hàng chục 'quái xế' bị cảnh sát khống chế. Ảnh: PC08

Đúng giờ, nhóm quái xế xuất hiện tại khu vực cầu Sài Gòn lưu thông thành từng đoàn, rú ga, bóp còi inh ỏi… Khi nhóm quái xế bắt đầu màn so kè tốc độ thì bị lực lượng tại đây chặn bắt.

Nhiều thanh niên quay đầu xe, chạy toán loạn, trong đó có người lao thẳng về phía cảnh sát để tìm đường thoát nhưng 2 đầu đều bị chốt chặn. Lực lượng tại hiện trường đã tạm giữ 40 đối tượng gồm 30 nam, 10 nữ, cùng 36 phương tiện…. đưa về trụ sở Công an phường 22 để làm việc.