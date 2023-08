Ngày 2/8, truyền thông Mỹ đưa tin Kylie Jenner và Timotheé vẫn đang hẹn hò. Tin đồn chia tay là sai sự thật. Đầu tháng 4, cư dân mạng xôn xao tin đồn nữ tỷ phú trẻ tuổi Kylie Jenner và ‘chàng thơ’ Hollywood Timotheé Chalamet đang hẹn hò.

‘Chàng thơ’ Hollywood Timotheé và nữ tỷ phú Kylie Jenner.

Năm 2017, Kylie Jenner kết hôn với rapper Travis Scott, có con chung là Stormy và Air. Đầu năm nay, cặp đôi gây sốc khi tuyên bố ly hôn.

Kylie Jenner hiện đang hẹn hò với Timotheé Chalamet. Cả hai chưa chính thức thừa nhận mối quan hệ. Tháng 5, tin đồn được xác nhận khi Kylie Jenner bị bắt gặp đến nhà Timotheé ở Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ. Họ đã tổ chức bữa tiệc với sư có mặt Kendall Jenner (em gái Kylie Jenner) và Pauline Chamalet (chị gái Timotheé Chalamet).

Kylie đến nhà Timmotheé hồi tháng 5.

Kylie Jenner sinh ngày 10/8/1997, là người mẫu và doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping up with the Kardashians (2007-2021) và là người sáng lập kiêm chủ sở hữu của công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Hiện tại, Kylie Jenner sở hữu khối tài sản ròng 750 triệu USD. Theo Celebrity Net Worth, vào giữa năm 2019, ước tính tài sản của cô nàng vào khoảng 300-400 triệu USD, phần lớn trong số đó là tài sản trên giấy tờ dựa trên giá trị của Kylie Cosmetics.

Timotheé Chalamet sinh ngày 27/12/1995, là diễn viên người Mỹ - Pháp. Chalamet bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng những bộ phim ngắn. Anh lần đầu ra mắt với vai trò diễn viên điện ảnh bằng vai phụ trong Men, Women & Children (2014) và trong phim khoa học viễn tưởng của Christopher Nolan Hố đen tử thần (2014). Năm 2017, anh trở nên nổi tiếng với vai chính trong bộ phim lãng mạn Call me by your name.

Vân Oanh