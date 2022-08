Chàng trai 2 dòng máu Việt - Hàn đoạt quán quân Fitness Model World Vietnam 2022

Hai thí sinh Kim Minh Sơn và Diễm My vừa giành chiến thắng chung cuộc, trở thành Mister & Miss Fitness Model World Vietnam 2022 trong đêm chung kết diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Trong đêm thi chung kết, top 40 thí sinh trình diễn trang phục thể thao, trang phục bơi. Từ đó, ban giám khảo chọn ra top 10 bảng Nam và Nữ, thậm chí đặc cách chọn thêm một cặp nam nữ bảng Top media (truyền thông). Sau phần thi trình diễn thời trang dạ hội, Top 5 bảng Nam và Nữ tham gia phần thi ứng xử nhằm thể hiện phong thái, kiến thức xã hội và bản lĩnh xử lý tình huống của họ.

Quán quân Fitness Model World Vietnam 2022 Kim Minh Sơn và Diễm My.

Danh hiệu á quân 1 được trao cho thí sinh Lâm Kim Khánh và Nguyễn Hà Linh; á quân 2 thuộc về Hoàng Việt An và Nguyễn Nhã Linh; á quân 3 thuộc về Đặng Hoàn Hảo và Trần Huỳnh Như; á quân 4 thuộc vè Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Thị Tuyền. Ban giám khảo cũng trao các giải phụ khác của cuộc thi.

Ca sĩ Phương Thanh vừa chấm thi, vừa trình diễn.

Kim Minh Sơn sinh năm 2001 có cha là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Anh sinh ra tại Việt Nam và lớn lên ở Hàn Quốc. Chàng trai vừa trở về Việt Nam theo học ngành Ngôn ngữ tại ĐH Hồng Bàng TP.HCM với khát khao được học và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá Việt để quảng bá đến bạn bè thế giới.

Diễm My sinh năm 1999, là người cá tính, hiện đại. Cô say mê lĩnh vực thời trang nói chung và bộ môn vẽ diễn họa thời trang nói riêng. Cô đang theo đuổi bộ môn này với mong muốn tạo ra những tác phẩm thời trang mang dấu ấn Việt được bạn bè thế giới yêu thích. Diễm My luôn lan toả tinh thần sống lạc quan tích cực, độc lập, làm chủ cuộc sống cùng lý tưởng riêng và khát khao tuổi trẻ.

Fitness Model World Vietnam (Người mẫu Thể hình Thế giới Việt Nam) có tiền thân là cuộc thi Vietnam Fitness Model. Mùa giải 2022, ban tổ chức quyết định nâng cấp thành phiên bản quốc tế nhằm tạo sân chơi cho người trẻ gốc Việt đam mê thể hình trong và ngoài nước.