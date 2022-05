Chàng trai 8x và bước ngoặt sự nghiệp khi ‘kết duyên’ cùng thương hiệu lớn

Dấu ấn của thương hiệu ống nhựa hàng đầu miền Bắc tại Huế

Sở hữu một cửa hàng phân phối sản phẩm điện nước đã có lịch sử 25 năm tại Huế nhờ vào việc nối nghiệp gia đình, anh Minh Hiền chia sẻ, suốt những năm tháng thơ ấu cho đến ngày nhận lại sản nghiệp, khi còn theo chân cha mẹ đến các đại lý trong vùng hay đứng trông cửa hàng gia đình đến những ngày tự mình đi tìm địa bàn mới, anh chứng kiến sự thay đổi từng ngày của TP. Huế cũng như trong chính ngành kinh doanh của gia đình.

“Thời bố mẹ tôi còn nắm cửa hàng, phần lớn các sản phẩm đều là mặt hàng truyền thống, thương hiệu quen thuộc suốt nhiều năm với người dân Huế. Đến tận năm 2015, tôi vẫn thấy các thương hiệu ống nhựa miền Nam chiếm lĩnh phần lớn thị trường xây dựng ở thành phố này, trong khi không một nhà sản xuất nào ở miền Bắc có thể tạo lập được chỗ đứng riêng của mình”, anh Hiền cho hay.

Đây cũng là thời điểm EUROPIPE - thương hiệu ống nhựa của công ty Nhựa Châu Âu Xanh (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn AMACCAO) - mở rộng thị trường tiêu thụ tới miền Trung và phía Nam, nhằm đưa sản phẩm có chất lượng châu Âu và đã đạt được vị thế hàng đầu miền Bắc đến với người Việt cả nước. Năm 2016, khi giám đốc của thương hiệu này đi thị sát thị trường, tiếp cận với anh Hiền, mối duyên của EUROPIPE và nhà phân phối này chính thức bắt đầu.

Thời gian đầu hợp tác, anh Hiền bán chung sản phẩm của EUROPIPE với các loại ống nhựa khác. Dù chỉ bằng mắt thường quan sát cũng thấy sự vượt trội giữa ống của EUROPIPE và thương hiệu cùng loại nhờ công nghệ từ máy đùn nhập khẩu trực tiếp từ Đức, khuôn ống sắc sảo cùng danh mục phụ kiện đa dạng bậc nhất. Nhưng do chưa có quy cách quen thuộc với người Huế, mà thời gian đầu, doanh thu của nhà phân phối chưa cao, lượng hàng nhập về chưa ổn định.

Tuy nhiên, thị trường dần đổi khác trong vài năm trở lại đây, khi Huế cũng như các địa phương trong cả nước bứt tốc về xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị và các khu dân cư. Từ kế hoạch của UBND Huế về tầm nhìn thành phố đến năm 2025 và 2030, nhu cầu triển khai các dự án bất động sản trọng điểm như đại lộ Hà Nội, khu đô thị mới An Vân Dương, khu dân cư phía Bắc phường An Hoà, khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu đô thị Phú Mỹ An … ở Huế tăng mạnh, tạo cơ hội phát triển mạnh cho các thương hiệu mới trong ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt với những thương hiệu chất lượng, năng động và nhanh chóng bắt kịp xu hướng thị trường như EUROPIPE.

“Nhu cầu về xây dựng lớn dần. Nếu trước đây các dự án chỉ bùng nổ ở khu vực thành phố thì hiện tại đến cả những huyện vùng xa, vùng cao như Lâm Đồng, Hương Giang, Hương Hữu… cách Huế tầm 60km cũng liên tiếp có những dự án mới. Thị trường nóng mang lại nhiều cơ hội hơn, nên khi đó tôi nghĩ mình phải làm khác đi”, anh Hiền chia sẻ.

“Từ số 0 thành số 1”

Dù trẻ tuổi nhưng điều hành công ty gia đình có lịch sử tới 25 năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị ngành nước, anh Hiền quyết định đầu tư mạnh tay hơn cho hệ thống bán hàng của EUROPIPE tại địa phương.

Khi được hỏi tại sao anh lại chọn EUROPIPE mà không chọn thương hiệu ống nhựa khác, anh chia sẻ: “EUROPIPE có lợi thế là đã rất thành công ở miền Bắc. Tôi đã trực tiếp ra thăm nhà máy, các sản phẩm của EUROPIPE được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại theo công nghệ của CHLB Đức, nguồn nguyên liệu nguyên sinh chất lượng và an toàn được nhập khẩu từ UAE và một số nước Bắc Âu, chuyên gia nước ngoài vận hành và chuyển giao. Đây cũng là đơn vị ống nhựa duy nhất bảo hành lên tới 30 năm khiến tôi là nhà phân phối bán tới tay khách hàng cũng rất yên tâm khi có sự cam kết này từ công ty. Hơn nữa chính sách hỗ trợ cho Nhà phân phối cũng như dịch vụ hậu mãi rất tốt nên tôi lựa chọn đẩy mạnh.”

Ban đầu, anh Hiền thuê kho riêng cho sản phẩm, tạo cơ sở riêng để tập trung đẩy mạnh doanh số. Dưới quyền quản lý của 8X này, chỉ trong một thời gian ngắn, EUROPIPE đã có một cửa hàng riêng cùng 3 kho lớn được thuê dài hạn để đáp ứng đủ nhu cầu ống nhựa cho các dự án cũng như đại lý nhận sỉ tại thị trường này.

Nhớ lại những ngày đầu, việc bán cho các đại lý sỉ rất khó, nhà phân phối này phải tìm cách bán cho từng công trình, đặc biệt tập trung vào nhóm các công trình đầu tư công, trong đó có dự án Khu tái định cư Bắc Hương Sơ.

Với chất lượng vượt trội, thương hiệu đã quen thuộc với các chủ đầu tư và nhà thầu lớn, hơn nữa tập đoàn AMACCAO cho phép khách hàng có thể lấy mẫu để kiểm định độc lập, nên ống nhựa EUROPIPE đã được tin tưởng sử dụng trong dự án này. Khi những cây ống EUROPIPE xếp dọc phía ngoài công trường dự án này, người dân Huế đã có cái nhìn khác đi về một thương hiệu phía Bắc.

“Đây là công trình lớn, lại đòi hỏi chất lượng và giám sát rất sát sao, mỗi lần giao hàng đều có giám sát đo đạc và kiểm tra từng chuyến xe. Nhưng hàng của EUROPIPE vẫn luôn đảm bảo, chất lượng ổn định, đáp ứng được yêu cầu của công trình. Tâm lý của người dân Huế là Nhà nước dùng gì họ cũng thích dùng cái đó nên họ nhanh chóng đón nhận sản phẩm EUROPIPE, thậm chí là chủ động tìm mua” – anh Hiền chia sẻ.

Thành công từ dự án ban đầu, sản phẩm của EUROPIPE được tin tưởng niêm yết trên Sở Tài chính Huế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà thầu công trình công cộng. Chỉ trong thời gian ngắn, ống nhựa EUROPIPE ghi dấu ở hàng loạt công trình lớn nhỏ, từ đường sá, khu đô thị đến nhà dân và có mặt trên khắp các cửa hàng bán thiết bị ngành nước từ thành phố, vùng ven đến tận vùng cao nhờ tập trung đẩy mạnh hệ thống phân phối.

Ống nhựa EUROPIPE xuất hiện ở khắp các công trình

Cơ hội bứt phá trong tình hình mới

Trong khi các sản phẩm của thương hiệu cũ đã bão hoà, EUROPIPE vừa mang trong mình công nghệ mới, lại nhanh chóng bổ sung các loại ống với quy cách kỹ thuật được ưa chuộng tại các thị trường, không mất thời gian để trở thành lựa chọn hàng đầu các nhà thầu xây dựng.

Bên cạnh các dự án, khách hàng lẻ tại nhiều quận, huyện, thậm chí tận các xã vùng cao cũng tìm mua. Ban đầu họ phải đến tận cửa hàng, tận kho của nhà phân phối này để mua ống nhựa EUROPIPE. Thấy thị trường các vùng lân cận cũng bắt đầu đón nhận và ưa chuộng ống nhựa của EUROPIPE, anh Hiền đã tập trung đẩy mạnh sang mảng đại lý.

Theo anh Hiền, ban đầu, các đại lý chỉ lấy bán thử. Sau đó, do người mua lẻ và công trình đã quen và yên tâm bởi chất lượng ống EUROPIPE nên việc bán vào các đại lý cũng dễ hơn nhiều. “Lượng đặt từ các đại lý sỉ ngày càng tăng dần để phục vụ khách hàng lẻ và dự án tại khu vực, đỉnh điểm là lượng tiêu thụ trung bình mỗi tháng ở Huế lên tới hàng tỷ đồng”- anh Hiền cho biết.

Đặc biệt, khi thị trường địa ốc phục hồi lại hoạt động sau dịch, thi công trên các công trình được nối lại, cùng mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành bất động sản dự kiến sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Cùng với sự lên ngôi của ngành vật liệu xây dựng nói chung, thị trường ống nhựa cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đúng với tiềm năng, tạo ra động lực phát triển cho các thương hiệu năng động và chất lượng như EUROPIPE.

Theo anh Hiền, nhờ chính sách hỗ trợ tại thị trường Huế mà EUROPIPE áp dụng, anh yên tâm mở rộng hệ thống mà không phải lo về vấn đề cạnh tranh không lành mạnh hay làm giá. Anh Hiền cho biết, ngoài phát triển mạnh ở đô thị, anh sẽ cùng EUROPIPE sẽ phát triển mạnh hơn nữa các kênh phân phối tại khu vực vùng sâu vùng xa của Huế, để người dân được tiếp cận và sử dụng với loại ống nhựa chất lượng châu Âu nhưng giá thành lại rất hợp lý.

Ngọc Minh