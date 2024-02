Chiều 29/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở kho nhựa, trong xưởng sản xuất thạch cao tại khu đường bờ mương Tiêu (phường Tương Giang, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ Công an thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an phường Tương Giang đến hiện trường phối hợp triển khai công tác chữa cháy.

Cháy lớn tại kho nhựa, trong xưởng sản xuất Dịch hồng - Hawa tại khu đường bờ mương Tiêu, phường Tương Giang, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ghi nhận, khu vực cháy là kho đồ nhựa rộng khoảng 300m2. Đây là vật liệu dễ bén lửa dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh, kèm theo cột khói đen cao hơn 10m tỏa rộng ra khu vực lân cận.

Các lực lượng chức năng đã triển khai phương án chống cháy lan, phun nước, dập lửa. Đến khoảng 16h30, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Do đám cháy xảy ra tại kho xưởng tập kết nhựa nên bùng phát rất nhanh.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án để dập tắt hoàn toàn đám cháy; đồng thời, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.