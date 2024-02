XEM CLIP:

Tối 22/2, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu đất quốc phòng ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng. Trên khu đất này có nhà kho rộng khoảng 700m2. Cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy vào lúc 19h30.

Ngọn lửa bốc ngùn ngụt trong đêm (Ảnh: CTV)

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện An Dương, Công an huyện An Dương và Trưởng phòng PCCC & CNCH (Công an TP Hải Phòng) đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Rất đông chiến sỹ PCCC cùng nhiều phương tiện cứu hỏa đã được điều động để tham gia dập lửa.

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng từ xa theo dõi vụ cháy. (Ảnh: CTV)

Ông Trần Anh Bính (SN 1978, trú tại xã An Hồng) kể, khi gia đình vừa ăn cơm tối xong thì nghe thấy tiếng nổ, sau đó khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực nhà kho mà người dân quen gọi là kho nội vụ.

Khi mọi người chạy đến thì lửa đã bùng lên rất lớn nên mọi hoạt động chữa cháy tại chỗ không còn hiệu quả. Lực lượng PCCC tới cũng phải mất hơn 2 giờ chữa cháy tích cực mới khống chế được phần nào vụ hỏa hoạn.

Cột khói từ đám cháy bốc cao (Ảnh: CTV)

Đến 22h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng PCCC & CNCH, Công an TP Hải Phòng, cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện tại chưa thể thống kê thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ.