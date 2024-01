Sáng 9/1, thông tin từ lãnh đạo phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn tại phòng trọ ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám khiến 3 người tử vong.

Nạn nhân trong vụ cháy gồm 2 nữ, 1 nam, là chị N.T.T.V. (SN 1979, trú phường An Phú); T.T.K.H. (SN 2009, trú phường An Phước, cùng thị xã An Khê) và nạn nhân nam chưa rõ danh tính.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong (Ảnh: Hoàng Thanh)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h50 cùng ngày, người dân phát hiện phòng trọ tại địa chỉ trên bốc cháy nên báo cho lực lượng chức năng.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) lập tức điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 2h15, đám cháy cơ bản được khống chế. Quá trình triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân ở trong nhà vệ sinh, không may đã tử vong. Sau khi dập tắt đám cháy hoàn toàn, lực lượng chữa cháy đưa 3 thi thể ra ngoài để bàn giao cho chính quyền địa phương.

Dãy trọ gồm 10 phòng do ông Nguyễn Minh Hoàng làm chủ. Phòng trọ bị cháy nằm tiếp giáp mặt đường Hoàng Hoa Thám, có diện tích khoảng 20m2. Ngoài 1 xe đạp điện, 1 xe gắn máy và các đồ đạc, vật dụng còn có nhiều quần áo để bán trong dịp Tết bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thị xã An Khê điều tra làm rõ.