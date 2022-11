Chen ngang để đổ xăng, tên trộm xe máy đen đủi bị chủ xe tóm gọn

Một người dân tên Praveen ở làng Kadulundi, quận Kozhikode, Ấn Độ đã bị một tên trộm lấy cắp chiếc xe máy của mình vào ngày 29/10. Ngay ngày hôm sau, anh đã đến đồn cảnh sát địa phương để báo án và được các nhân viên cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ gốc của chiếc xe máy bị đánh cắp.

Tên trộm “tạt đầu” chủ nhân của chiếc xe máy mà mình đã đánh cắp (Ảnh: Cartoq)

Do không mang đầy đủ giấy tờ, anh và bạn của mình đã lái ô tô quay về nhà. Trên đường về, xe của Praveen đã ghé vào một cây xăng ven đường. Khi chuẩn bị đến lượt họ được đổ xăng thì bất ngờ có một chiếc xe máy vượt lên từ phía sau và đỗ ngay trước mặt họ để “xí chỗ”.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tỏ thái độ bức xúc vì hành động xấu xí của người này, anh Praveen đã nhận ra rằng chiếc xe máy trước mặt chính là xe đã bị đánh cắp của mình. Ngay lập tức, những người ngồi trong xe ô tô đã lao xuống nhằm bắt giữ tên trộm xe.

Xem video màn nắt trộm tại cây xăng:

Mặc dù đã cố gắng giằng co và bỏ trốn nhưng tên trộm xe đã không thể thoát khỏi vòng vây của những người xung quanh. Tên trộm sau đó đã được giao nộp cho cảnh sát địa phương trong khi chiếc xe máy cũng trở về với chủ nhân của nó sau 1 ngày bị đánh cắp. Tuy nhiên, không rõ vì lý do vì, tên trộm xe máy đã trốn thoát khỏi đồn công an sau đó.

Nhiều người cho rằng chủ xe máy đã gặp may mắn khi có thể tìm lại được chiếc xe máy của mình. Bên cạnh đó, cũng có không ít người đùa rằng nếu tên trộm xe máy chịu khó xếp hàng để đổ xăng thì đã không bị phát hiện. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Minh Nhật (Theo Cartoq)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!