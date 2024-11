Từ những bài kiểm tra va chạm hết sức nghiêm ngặt của các tổ chức trên thế giới, những mẫu xe mới ngày càng có độ an toàn cao hơn và cũng vì vậy, rất hiếm khi nào xảy ra trường hợp một chiếc xe mới bị xếp vào mức đánh giá với điểm số “gần như bằng 0” như thế này.

Với chỉ 2 túi khí và nhiều thiếu sót về hệ thống an toàn, Citroen Aircross - mẫu SUV cỡ nhỏ của thương hiệu Pháp đã không thể đạt được bất kỳ sao nào trong thang điểm đánh giá. Điều này đồng nghĩa với việc người ngồi trên xe sẽ đối mặt với nguy hiểm rất cao trong trường hợp xảy ra va chạm.

Tại Brazil, Citroen Aircross có giá khởi điểm là 115.990 real, tương đương khoảng 19.945 đô la. Để dễ hình dung, hãy so sánh với Nissan Versa, một mẫu xe có giá tương đương 17.820 đô tại thị trường Mỹ. Trong khi Versa được Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) đánh giá 5 sao an toàn và được trang bị đến 10 túi khí, thì Citroen Aircross lại chỉ có vỏn vẹn 2 túi khí. Sự chênh lệch này quá lớn và đáng báo động.

Thật không may cho bất kỳ khách hàng Brazil nào đang sử dụng Citroen Aircross, chiếc xe này đã không đạt được một sao nào trong quá trình đánh giá của Latin NCAP (Chương trình đánh giá xe mới).

Bản thân vụ tai nạn trong bài kiểm tra trông không quá tệ, vì chiếc xe có vẻ biến dạng khá bình thường.

Tuy nhiên, trong bài kiểm tra va chạm trực diện, bạn có thể thấy đầu của những hình nộm phía trước đập vào vô lăng và bảng điều khiển, ngay cả khi có hai túi khí phía trước, rồi bật trở lại và đập vào trụ B. Đặc biệt đáng lo ngại là các hình nộm trẻ em, chúng bị văng khỏi ghế ngồi và đập vào các vị trí nguy hiểm.Các dây an toàn hoàn toàn không giữ được ghế trẻ em đúng vị trí, và tất nhiên là không có túi khí rèm nào giữ chúng nằm hoàn toàn bên trong xe.

Aircross cũng không khá hơn nhiều trong bài kiểm tra va chạm bên hông. Không chỉ đầu của những hình nộm phía trước đập vào cửa sổ bên, mà có vẻ như toàn bộ cơ thể của chúng phải hứng chịu toàn bộ lực tác động của chiếc xe.

Kết quả thử nghiệm của Citroen Aircross một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của các tiêu chuẩn an toàn trong ngành ô tô. Việc sở hữu một chiếc xe với đầy đủ các tính năng an toàn không chỉ đảm bảo sự an toàn cho bản thân mà còn cho những người xung quanh.

Khi lựa chọn mua xe, người tiêu dùng nên ưu tiên các mẫu xe có kết quả thử nghiệm va chạm cao, được các tổ chức uy tín như Latin NCAP đánh giá tốt. Đồng thời, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số lượng túi khí, hệ thống dây an toàn và các tính năng an toàn khác của xe.

Theo Carscoops

