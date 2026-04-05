Ngân hàng Nhà nước ra chỉ đạo mới về lãi suất huy động, cho vay

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại các khu vực tập trung triển khai một số nhiệm vụ ổn định mặt bằng lãi suất.

NHNN sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng...

Ngân hàng đấu giá khoản nợ hơn 430 tỷ của đại gia biến mất

Agribank vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH SX TM DV Thuận An (Công ty Thuận An). Hai vợ chồng chủ doanh nghiệp này đi dự hội chợ nghề cá ở Trung Quốc rồi mất liên lạc 10 năm qua.

Công ty Thuận An từng là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương trao tặng danh hiệu, thuộc nhóm các doanh nghiệp tư nhân lớn, với doanh thu năm 2013 đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Khoản nợ của Công ty Thuận An tại Agribank An Giang có tổng trị giá tạm tính đến 24/3/2026 là 433,567 tỷ đồng, theo hai hợp đồng tín dụng ký năm 2016.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt, lập kỷ lục mới ngay quý I/2026

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong tháng 3/2026, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay. Đáng chú ý, nhiều thị trường tăng trưởng tới 40-70%, thậm chí gần 200%.

Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, Nghệ An thứ hai

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước - con số thực hiện cao nhất của 3 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 5,4 tỷ USD. Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD.

Thu ngân sách quý I vượt 32% dự toán, đạt hơn 829.000 tỷ đồng

Thông tin về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 3 tháng năm 2026, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 31/3, lũy kế thu NSNN quý I ước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 32,8% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 33,1% dự toán.

Về chi NSNN, luỹ kế chi quý I ước đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán, tăng 23,1% so cùng kỳ năm 2025.

GDP quý I tăng 7,83%, kinh tế phục hồi tích cực giữa căng thẳng Trung Đông

Thông tin tại họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý I/2026 sáng 4/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,07%).

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính chung quý I/2026 tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,63%, cao hơn mức tăng CPI bình quân, chủ yếu do lạm phát cơ bản đã loại trừ yếu tố giá lương thực.

Cục Thuế yêu cầu chặn gian lận thuế bằng hai hệ thống sổ sách kế toán

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phối hợp ngăn chặn hành vi gian lận thuế sử dụng song song hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính.

Theo Cục Thuế, hiện vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song hai hệ thống sổ sách kế toán.

Bộ Tài chính đề xuất đưa thêm 2 loại dầu vào diện giảm thuế về 0

Bộ Tài chính vừa công bố bản giải trình, tiếp thu dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường với dầu hỏa, dầu mazut về 0, tương tự xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Triệu khách hàng suýt mất 4.000 tỷ đồng vì lừa đảo: Hệ thống ngân hàng đã kịp 'phanh gấp'

Theo báo cáo của NHNN về một số kết quả nổi bật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, NHNN đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (hệ thống SIMO).

Hệ thống SIMO đã phát hiện hàng trăm nghìn tài khoản nghi vấn, gửi cảnh báo tới hàng triệu khách hàng, giúp ngăn chặn lượng giao dịch lên tới gần 4.000 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.