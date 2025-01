Tên thật: Trần Lê Khánh sinh năm 1971, sinh ra ở Hòa Bình, quê Bắc Ninh Giải thưởng: Giải Hội Nhà văn Việt Nam 2022 - Giải Văn học cho Thơ -Tập thơ: Lục Bát Múa 2016, nxb HNV, kết hợp với công ty SG book phát hành - Dòng Sông Không Vội, nxb Hnv, 2017 - Ngày Như Chiếc Lá, Nxb HNV, 2018 - Lục Bát Múa Trọn bộ, Nxb Hnv 2019 - Giọt Nắng Tràn Ly, Nxb Hnv, 2020 - Xứ, nxb Hnv 2021 - The Begining of Water, Nxb White Pine Press, Mỹ, 2021 (giải văn học dịch Cliff Becker 2021) - Ngàn Bài Thơ Khác, nxb Hnv , 2022 - Sự Bắt Đầu Của Nước, nxb AB Art, Hungary 2023 - Đồng, nxb Văn Học, 2024 - Sắp sửa xb: The Sum of Now tại Mỹ