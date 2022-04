Chiến sĩ Công an Thanh Hóa lao xuống hồ sâu cứu bé trai đuối nước

Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, khoảng 16h30, ngày 3/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, các hoạt động Lễ hội Đền thờ Đức Thánh Cả (Thành Hoàng làng) tại làng Đông Sơn (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa), Đại úy Nguyễn Văn Tùng, cán bộ Công an phường Hàm Rồng nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ.

Đại úy Tùng lao xuống hồ nước sâu cứu được cháu bé. Ảnh công an

Đại úy Tùng đang làm nhiệm vụ cách đó khoảng vài chục mét lập tức lao tới nhảy xuống hồ cứu được cháu Dương Trong Q. (4 tuổi) lên bờ.

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé bị đuối nước cách bờ khoảng 2m. Lúc này, do cháu bé đã uống nhiều nước, nên Đại úy Tùng đã nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu tại chỗ cho cháu bé.

Cháu bé được mẹ đưa đến Đền thờ Đức Thánh Cả chơi, trong khi và mẹ vào thắp hương thì cháu chơi bên ngoài và trượt trân ngã xuống hồ.

Lê Dương