Chiêu thức "lên đời" bánh kẹo Trung Quốc thành hàng Nhật Bản

Thực hiện cao điểm kế hoạch tổng kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn thành phố, trưa ngày 16/5, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ đột kích một cơ sở sản xuất bánh kẹo tại địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thời điểm cơ quan chức năng bất ngờ đột kích khu xưởng, các công nhân đang trực tiếp đóng gói để sản xuất ra những túi kẹo thành phẩm giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Vì đã quá quen với công việc hàng ngày nên mọi thao tác diễn ra thuần thục. Với tốc độ của những "cỗ máy chạy bằng cơm" như thế này, chỉ sau vài phút, vô số gói kẹo gắn mác sản xuất tại Nhật Bản đã được ra lò.

PV: Nguồn gốc kẹo ở đâu?

Chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo vi phạm: Ở Trung Quốc ạ.

PV: Thế tại sao mình lại gắn nhãn Hàn Quốc?

Chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo vi phạm: Người ta bán thế thì mình mới làm thế.

Theo tài liệu của cơ quan công an, để thay đổi nhãn mác cho bánh kẹo nguồn gốc từ Trung Quốc, chủ hàng đã nhập nhiều máy móc, thuê 2 nhà xưởng cùng nằm trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Để tránh bị phát hiện, cả 2 nhà xưởng này suốt ngày cửa đóng then cài. Những công nhân trực tiếp làm việc hầu như cũng chỉ là người thân trong gia đình. Qua khai nhận, bánh kẹo thành phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại một số đại lý trên địa bàn Khu công nghiệp Chùa Tổng, ở xã La Phù, huyện Hoài Đức.

Mặc dù sản xuất bánh kẹo nhưng tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan để chứng minh cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài số bánh kẹo có dấu hiệu là hàng giả, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng tấn bánh kẹo nhập lậu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường đang được tập kết tại 2 khu xưởng này.

