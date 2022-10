Chính sách cam kết thuê lại ‘hút’ người mua căn hộ Westgate

Động thái này cho thấy các doanh nghiệp BĐS đã chủ động xây dựng phương án thích ứng lâu dài, nhằm kích cầu thị trường. Mặt khác, người mua nên ưu tiên các dự án đáp ứng nhu cầu thực, tận dụng ưu đãi tài chính hay giãn tiến độ thanh toán từ chủ đầu tư để gia nhập thị trường.

Cam kết thuê lại lên đến 1,8 tỷ

Đại diện Tập đoàn BĐS An Gia cho biết, chính sách cam kết thuê lại với một số sản phẩm thuộc khu phức hợp Westgate đang hấp dẫn khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Chính sách áp dụng cho dòng căn hộ 3 phòng ngủ, shophouse, villa. Thời gian cho thuê kéo dài từ 12 đến 18 tháng.

Không gian sống tiện nghi tại căn hộ Westgate (Bình Chánh). Ảnh: An Gia

Trong đó, các căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 85m2 và 113m2 được chủ đầu tư cam kết thuê lại trong 18 tháng với tổng giá trị ưu đãi lần lượt là 270 triệu đồng và 450 triệu đồng.

Với sản phẩm shophouse, chủ đầu tư cam kết thuê lại trong thời gian tương tự, với mức ưu đãi từ 900 triệu đồng - 1,8 tỷ đồng, tương đương 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, khách hàng mua villa sẽ hưởng chính sách cam kết thuê lại khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, tương đương mức ưu đãi 630 triệu đồng.

Đại diện An Gia nhận định, đây là giải pháp đảm bảo tính an toàn cho người mua, giúp khách hàng giảm được áp lực tài chính, có thêm thu nhập thụ động ngay sau khi nhận nhà. Mặt khác, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, giá căn hộ tăng cao, chính sách không chỉ đảm bảo đầu ra cho dòng tiền đầu tư mà còn minh chứng cho tiềm lực tài chính của chủ đầu tư.

Theo giới phân tích, để đảm bảo tính khả thi của chính sách, doanh nghiệp BĐS phải giải quyết được đồng thời 2 bài toán. Thứ nhất, nguồn lực tài chính đảm bảo cam kết cho thuê. Thứ hai, sản phẩm cho thuê phải phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời giải quyết tốt các yếu tố về vị trí, pháp lý, chất lượng xây dựng, hệ thống tiện ích… thì tỉ suất cho thuê mới đạt hiệu quả cao.

“Ngoài lợi thế vị trí, pháp lý, khu phức hợp Westgate còn được trang bị chuỗi tiện ích nội khu hiện đại cùng mức giá vừa túi tiền, thanh toán linh hoạt. Do đó, người mua hoàn toàn có thể an tâm khi sở hữu căn hộ Westgate dù để an cư, đầu tư cho thuê hay tích lũy tài sản”, đại diện An Gia nói.

Thanh toán 20% nhận nhà

Theo An Gia, từ nay đến cuối năm, dư địa cho vay không còn nhiều, người mua BĐS không dễ tiếp cận vốn vay như kỳ vọng. Đây là thời điểm để các chủ đầu tư, doanh nghiệp BĐS tìm cách giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

Căn hộ Westgate hấp dẫn người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Ảnh: An Gia

“Với Westgate, chúng tôi không chỉ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị tại vị trí trung tâm hành chính Bình Chánh mà còn chú trọng thiết kế chính sách bán hàng linh hoạt cùng mức giá vừa túi tiền”, đại diện An Gia nhận định.

Lấy ví dụ trên căn hộ 85m2 có mức giá khoảng 3,5 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán trước 20%, tương đương 700 triệu đồng và ngưng đến khi nhận nhà vào quý 3/2023 mới thanh toán tiếp. Chưa kể, chủ đầu tư còn tạo điều kiện thuận lợi cho những khách hàng có nguồn tài chính khác nhau khi tung ra nhiều mức chiết khấu hấp dẫn, gồm chiết khấu 1% cho khách hàng thân thiết, 1-2% cho khách hàng mua sỉ sản phẩm, 1% cho cổ đông AGG và khách hàng tại một số khu vực như Quận 8, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh…

Anh Thế Vũ (42 tuổi, Bình Tân) - một nhà đầu tư lâu năm cho rằng, chính sách này thực sự mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà, nhất là những nhà đầu tư có nguồn vốn khiêm tốn.

“Thay vì trả 100% số vốn tự có, tôi có thể dễ dàng phân bổ nguồn tiền nhàn rỗi cho nhiều hạng mục đầu tư khác. Chưa kể, nếu tận dụng triệt để các chính sách ưu đãi, người mua cũng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ có nhiều phòng ngủ hơn hoặc mua cùng lúc nhiều căn hộ cho mục đích đầu tư”, anh Vũ cho biết.

Hỗ trợ 100% lãi suất

Bên cạnh cam kết thuê lại và thanh toán 20% nhận nhà, An Gia cũng áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lãi suất và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà.

Tiến độ xây dựng dự án Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh. Ảnh: An Gia

“Tiêu chí của chúng tôi hướng đến người mua ở thực nên ngay từ đầu chiến lược bán hàng đã xác định rất rõ: sản phẩm thực - giá trị thực chứ không dùng các hình thức chiêu thị để thu hút thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục tăng cao, chính sách hỗ trợ lãi suất là phương án hỗ trợ tốt, giúp người có nhu cầu ở thực dễ dàng tiếp cận dự án Westgate”, đại diện An Gia nhấn mạnh.

Thực tế, với nhóm khách hàng trẻ, điều họ quan tâm nhất khi mua nhà là vấn đề tài chính. Nên việc các chủ đầu tư hỗ trợ lãi vay thì rõ ràng người mua sẽ được lợi. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ mức lãi sau thời gian ưu đãi cộng với nợ gốc phải trả để cân nhắc khả năng tài chính. Đồng thời, người mua nhà nên hướng tới các sản phẩm an toàn, có tính khả thi cao, được ngân hàng cam kết bảo lãnh tiến độ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến pháp lý, chất lượng.

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, dự án Westgate có quy mô 3,1 ha, cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ. Hiện chủ đầu tư cho biết đã chính thức cất nóc hai tháp Danube và Seine, đồng thời đang hoàn tất phần xây thô hai tháp Mekong, Thames và tập trung triển khai các hạng mục hoàn thiện, hệ thống hạ tầng tiện ích, chiếu sáng...

