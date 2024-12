Công an huyện Chợ Lách cấp căn cước công dân lưu động cho người dân trên địa bàn xã Hòa Nghĩa và các xã lân cận. Ảnh: Ngọc Nga

Về lĩnh vực chính quyền số, tỷ lệ văn bản điện tử liên thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đạt trên 99% (trừ các văn bản mật). 100% cơ quan, đơn vị và lãnh đạo cấp huyện, cấp xã thực hiện chữ ký số trong phê duyệt văn bản điện tử, góp phần thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và CĐS trên địa bàn huyện. 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản và sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

Số lượng hồ sơ trực tuyến đã giải quyết 15.350 hồ sơ (một phần 1.862 hồ sơ, đạt 12%; toàn trình 6.398 hồ sơ, đạt 41%; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến 7.090 hồ sơ, đạt 46%).

Về kinh tế số, hệ thống bưu chính, chuyển phát, Internet trên địa bàn huyện được đầu tư, đảm bảo thông tin liên lạc và cung cấp các dịch vụ. 100% xã, thị trấn có Bưu cục hoặc Bưu điện văn hóa và có thư báo đến trong ngày.

Trên địa bàn huyện phát triển mạnh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chủ yếu là lĩnh vực cây giống, hoa kiểng và thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay, có khoảng 70% hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 100% các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng, đặc biệt là cây giống, hoa kiểng sử dụng, khai thác các nền tảng mạng xã hội để kinh doanh.

Đối với các lĩnh vực thuộc xã hội số cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Mạng lưới Internet được tối ưu hóa, nâng cấp hạ tầng băng rộng di động, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định và chất lượng để phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến.

100% các trường đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trường, lớp, giáo viên và học sinh lên hệ thống, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, thực hiện quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số.

Lĩnh vực y tế, tiếp tục duy trì ứng dụng phần mềm HIS-VNPT tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế, phòng khám khu vực, khám chữa bệnh cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

Triển khai cài đặt Sổ sức khỏe điện tử cho người dân qua App VNPT-Health đạt 75,89%; đăng ký khám chữa bệnh từ xa qua App VnCare đạt 41,77%.

100% các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện đã triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, ứng dụng đăng ký tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử và nhiều ứng dụng thiết thực khác.

Trên địa bàn huyện có 233 camera an ninh đã được lắp đặt. Trong đó, Công an huyện quản lý 18 camera, Công an các xã, thị trấn quản lý 215 mắt camera và hàng ngàn camera do người dân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp tự trang bị.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt phục vụ có hiệu cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Việc thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện được đẩy mạnh. Cấp, quản lý căn cước công dân, đã làm sạch 27.941/27.941 hồ sơ, đạt 100%.

Triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu Đề án 06, đăng ký thường trú đạt đạt 99,42%, đăng ký tạm trú đạt 100%, thông báo lưu trú đạt 100% hồ sơ trực tuyến…

Theo T. Đồng (Báo Đồng khởi)