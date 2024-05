Qua 4 vòng đầu, Hà Nội I cho thấy có vẻ đua gắt TP.HCM I ở giải đấu năm nay, khi có cùng 12 điểm chỉ kém về hiệu số.

Chờ Thanh Nhã cùng Hà Nội I bứt phá hơn nữa ở giải đấu năm nay

Tuy nhiên, sau khi phải chia điểm Thái Nguyên T&T ở lượt đấu mới nhất giải bóng đá nữ VĐQG 2024, dù vẫn xếp thứ 2 nhưng Hà Nội I đã để các nhà đương kim vô địch có nhiều hơn 2 điểm.

TP.HCM I bất kể có những xáo trộn đội hình mùa này thì vẫn cho thấy thật đáng gờm, vượt trội.

Với những ai theo dõi giải đấu, đều mong có sự bứt phá của các đội còn lại hòng tạo thêm sự hấp dẫn khi mà TP.HCM I đã liên tục vô địch 8/9 mùa gần nhất.

Như Hà Nội I, dù năm nào cũng được xem là đối thủ cứng của TP.HCM nhưng thực tế kém vui với đội bóng đá nữ thủ đô – gần 1 thập kỷ qua chưa trở lại ngôi hậu.

Lần gần nhất Hà Nội I vô địch là vào 2014, đánh dấu chiếc cúp thứ 10 có được ở cuộc chơi, nhiều gấp 2,5 lần so với TP.HCM I khi ấy mới chỉ có 4.

Hiện tại, Hà Nội I đã để các cô gái của HLV Đoàn Thị Kim Chi qua mặt, dẫn đầu về danh hiệu bóng đá nữ VĐQG đạt được: 12 lần.

Ở mùa giải đang diễn ra, ban đầu Thái Nguyên T&T được trông đợi rất nhiều, thêm cả Than KSVN nuôi tham vọng. Tuy nhiên, thực tế đội bóng xứ Chè vẫn chưa cho thấy sự lớn mạnh dù bổ sung được những cầu thủ giỏi trong lúc Than KSVN vẫn thiếu ổn định.

Các cô gái Hà Nội I nhận được sự 'tiếp sức' lớn, sẽ có động lực hơn nữa trong mục tiêu 'hạ bệ' ngôi hậu của TP.HCM I

Lúc này, hy vọng lại được dồn cả vào Hà Nội I có thể đua sòng phẳng TP.HCM I đến phút chót. Đội bóng thủ đô vừa được ‘tiếp sức’ mạnh mẽ - 1,5 tỷ đồng nhà tài trợ Thái Sơn Bắc. Thầy trò ông Đặng Quốc Tuấn quyết tâm giải cơn khát danh hiệu tròn 10 năm để làm quà cho những ai tin tưởng và yêu mến.

Hành trình lượt đi vẫn còn 2 lượt đấu, trong đó Hà Nội I sẽ gặp Sơn La (27/5, vòng 6), còn TP.HCM I đấu Than KSVN vào cùng thời gian.

Lượt cuối sẽ vô cùng được chờ đợi khi Hà Nội I và TP.HCM I đối đầu trực tiếp, đặc biệt nếu trước đó Thanh Nhã cùng đồng đội thắng, còn các nhà đương kim vô địch bị Than KSVN cầm chân.

Lịch thi đấu

Vòng 6

Ngày 26/5 15h30: PP Hà Nam vs TP.HCM II; Thái Nguyên T&T vs Hà Nội II

Ngày 27/5 15h30: Sơn La vs Hà Nội I; TP.HCM I vs Than KSVN

Vòng 7

Ngày 31/5 15h30: Hà Nội II vs TP.HCM II; Sơn La vs Than KSVN

Ngày 1/6 15h30: Thái Nguyên T&T vs PP Hà Nam; TP.HCM I vs Hà Nội I